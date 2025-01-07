Denizden Direkt Poşete Atladı: En Çok Tüketilen Balık Oldu! Faydaları Saymakla Bitmiyor
İstanbul'da deniz ürünleri tüketiminde 2024 yılı, palamutun zafer yılı oldu.
Kaynak: AA
Geçtiğimiz yıl hamsinin zirvede olduğu İstanbul'un deniz ürünü pazarında, 2024'te palamut, hamsiyi geride bırakarak en çok tüketilen ürün oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınan verilere göre, Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne 2024'te 54 bin 319 ton, 2024'te ise 59 bin 297 ton su ürünü getirildi. Geçen yıl en fazla hamsi satışının yapıldığı halde, bu yıl en çok satılan deniz ürünü palamut oldu. Böylece, palamut 1 yıl aradan sonra yeniden tahtını geri aldı.
PALAMUT ZİRVEYE YERLEŞTİ
2024 yılı itibariyle Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne getirilen deniz ürünleri çeşitliliği dikkat çekiyor. Bu yıl, 15 bin 325 ton palamut, 13 bin 983 ton hamsi, 9 bin 381 ton istavrit, 3 bin 82 ton lüfer ve 2 bin 815 ton levrek satıldı.
Fiyatlar açısından ise ıstakoz, kilogram başına 1648 liradan satışa sunularak en pahalı su ürünü oldu. Istakozu, kilogramı 1540 liradan satılan böcek ve kilogramı 1023 liradan alıcı bulan sinarit takip etti.
HANGİ BALIK KAÇ LİRADAN SATILDI?
Haldeki deniz ürünlerinin yıl boyu satış ortalamalarına bakıldığında, palamut kilogram başına 88 liradan satılırken, hamsi 68 liraya, istavrit 41 liraya ve lüfer ise 219 liraya alıcı buldu.
PALAMUTUN FAYDALARI NELERDİR?
Palamut balığı, omega-3 yağ asitleri, yüksek protein, B12 ve D vitamini gibi besin öğeleriyle doludur. Bu değerli içeriği sayesinde kalp sağlığını destekler, beyin fonksiyonlarını iyileştirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca, düşük kalorili yapısı ile kilo kontrolüne yardımcı olurken, kas gelişimini de destekleyen önemli bir besin kaynağıdır.