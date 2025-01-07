Denizden Direkt Poşete Atladı: En Çok Tüketilen Balık Oldu! Faydaları Saymakla Bitmiyor

PALAMUT ZİRVEYE YERLEŞTİ

2024 yılı itibariyle Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne getirilen deniz ürünleri çeşitliliği dikkat çekiyor. Bu yıl, 15 bin 325 ton palamut, 13 bin 983 ton hamsi, 9 bin 381 ton istavrit, 3 bin 82 ton lüfer ve 2 bin 815 ton levrek satıldı.

Fiyatlar açısından ise ıstakoz, kilogram başına 1648 liradan satışa sunularak en pahalı su ürünü oldu. Istakozu, kilogramı 1540 liradan satılan böcek ve kilogramı 1023 liradan alıcı bulan sinarit takip etti.

HANGİ BALIK KAÇ LİRADAN SATILDI?

Haldeki deniz ürünlerinin yıl boyu satış ortalamalarına bakıldığında, palamut kilogram başına 88 liradan satılırken, hamsi 68 liraya, istavrit 41 liraya ve lüfer ise 219 liraya alıcı buldu.