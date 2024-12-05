DenizBank'ta Bir Dönem Bitiyor: İşte Hakan Ateş’in Yeni Görevi!

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, 27 yıl süren genel müdürlük görevini 1 Ocak 2025 itibarıyla bırakıyor.

Paramedya'nın aktardığına göre; Ateş'in yerine Garanti BBVA’nın eski genel müdürü Recep Baştuğ gelecek. Edinilen bilgiye göre; 2018 yılında DenizBank’ı Rus Sberbank’tan satın alan Dubaili Emirates NBD, Recep Baştuğ’un CEO olarak göreve başlayacağını DenizBank yönetimine resmen bildirdi. Recep Baştuğ ile ilgili BDDK sürecinin ise tamamlandığı belirtildi.

Öte yandan DenizBank‘ı tam 27 yıl yöneten Hakan Ateş’in yeni görevi belli oldu. Hakan Ateş yılbaşı itibarıyla DenizBank Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapacak.

Kaynak: Paramedya