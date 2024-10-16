Deneme Amaçlı Ektiler, Şimdi Sipariş Yağıyor

Bilecik'in Kızıldamlar Köyü'nde 25 yıl önce deneme amaçlı ekilen kestane kabağı, bugün 40 şehre satılıyor. Kalitesi ve uzun raf ömrüyle dikkat çeken ürün, tarladan alıcılara ulaştırılıyor.

Kaynak: İHA

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Deneme Amaçlı Ektiler, Şimdi Sipariş Yağıyor - Resim: 1

Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar Köyü'nde 25 yıl önce deneme amaçlı ekilen kestane kabağı, bugün Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

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Deneme Amaçlı Ektiler, Şimdi Sipariş Yağıyor - Resim: 2

Kızıldamlar Köyü Muhtarı Metin Gezen'in 1999 yılında başlattığı deneme ekimiyle hayat bulan bu üretim, 2006 yılında köyde inşa edilen baraj göleti sayesinde gelişerek 700 dönümlük alana yayıldı. Lezzeti ve kalitesiyle dikkat çeken kestane kabağı, çoğunlukla tarladan direkt olarak alıcılara satılıyor.

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Deneme Amaçlı Ektiler, Şimdi Sipariş Yağıyor - Resim: 3

RAF ÖMRÜ 1 YIL

Muhtar Gezen, bu yıl kabak hasadının 700 ile 1000 ton arasında gerçekleşeceğini belirtirken, verim düşüklüğünün hava sıcaklıklarından kaynaklandığını söyledi. Gezen, "Kestane kabağımız uygun şartlarda bir yıl boyunca dayanabiliyor. Kalitemizle iddialıyız; 350 rakımlı verimli topraklarda yetiştiriyoruz" dedi.

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Deneme Amaçlı Ektiler, Şimdi Sipariş Yağıyor - Resim: 4

"40 ŞEHRE SATIYORUZ"

Muhtar Gezen, Kızıldamlar köyünün kabak üretiminin başta Bursa, İstanbul, Kütahya, Adapazarı gibi illere ulaştığını, ancak hedeflerinin Türkiye'nin 81 iline satış yapmak olduğunu ifade etti. "Kabak, 25 yıl önce benim 5 dönüm arazide denememle başladı. Bugün köyümüzün simgesi oldu ve vatandaşımız kazanıyor" dedi.

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Deneme Amaçlı Ektiler, Şimdi Sipariş Yağıyor - Resim: 5
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Deneme Amaçlı Ektiler, Şimdi Sipariş Yağıyor - Resim: 6
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