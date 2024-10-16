Deneme Amaçlı Ektiler, Şimdi Sipariş Yağıyor

"40 ŞEHRE SATIYORUZ"

Muhtar Gezen, Kızıldamlar köyünün kabak üretiminin başta Bursa, İstanbul, Kütahya, Adapazarı gibi illere ulaştığını, ancak hedeflerinin Türkiye'nin 81 iline satış yapmak olduğunu ifade etti. "Kabak, 25 yıl önce benim 5 dönüm arazide denememle başladı. Bugün köyümüzün simgesi oldu ve vatandaşımız kazanıyor" dedi.