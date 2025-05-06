Dededen Kalma 142 Yıllık Firma Torun Döneminde Battı : İlmek İlmek İşlenen Emekler Toz Oldu
Almanya’nın Saksonya eyaletinde, Aue-Bad Schlema kentinde faaliyet gösteren ve 1882 yılından bu yana üretim yapan tekstil firması Curt Bauer, iflas kararı aldı.
Kaynak: Artı49
142 yıllık köklü geçmişe sahip fabrikanın temmuz ayı sonunda tamamen kapanması bekleniyor. Şirketin kapanmasıyla yaklaşık 90 çalışanın işine son verilecek.
YATIRIMCI BULUNAMAYINCA ÇIKMAZA GİRDİ
İnce masa örtüleri ve teknik tekstil ürünleriyle hem Almanya’da hem de uluslararası pazarda tanınan Curt Bauer, artan ekonomik zorluklar karşısında ayakta kalamadı. Şirketin iflas sürecini yöneten Rüdiger Bauch, yaptığı açıklamada fabrikanın geleceğine dair umut kalmadığını belirterek, “Üretim süreci kontrollü şekilde sonlandırılıyor” dedi.
MAĞAZA GEÇİCİ OLARAK DURACAK
Fabrika bünyesindeki üretim makineleri, elde kalan siparişleri tamamlamak için kısa bir süre daha çalıştırılacak. Ancak üretimin tamamen durdurulmasıyla birlikte, bu faaliyetlerin de son bulması bekleniyor. Şehir merkezinde yer alan Curt Bauer mağazası ise geçici olarak açık tutulacak. Mağazanın da ne zaman kapanacağına dair kesin bir tarih verilmezken, bu sürecin uzun sürmeyeceği ifade ediliyor.