Dededen Kalma 142 Yıllık Firma Torun Döneminde Battı : İlmek İlmek İşlenen Emekler Toz Oldu

MAĞAZA GEÇİCİ OLARAK DURACAK

Fabrika bünyesindeki üretim makineleri, elde kalan siparişleri tamamlamak için kısa bir süre daha çalıştırılacak. Ancak üretimin tamamen durdurulmasıyla birlikte, bu faaliyetlerin de son bulması bekleniyor. Şehir merkezinde yer alan Curt Bauer mağazası ise geçici olarak açık tutulacak. Mağazanın da ne zaman kapanacağına dair kesin bir tarih verilmezken, bu sürecin uzun sürmeyeceği ifade ediliyor.