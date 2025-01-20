Davos Zirvesi Başlıyor

Dünya Ekonomik Forumu (DEF), 20-24 Ocak tarihleri ​​arasında İsviçre'nin Davos-Klosters kentinde "Akıllı Çağ İçin İşbirliği" teması altında 2025 Yıllık Toplantısını düzenleyecek.

Etkinlik, 350 hükümet temsilcisi ve 60 devlet ve hükümet başkanı da dahil olmak üzere 130'dan fazla ülkeden yaklaşık 3 bin lideri bir araya getirerek küresel zorlukları ele alacak ve ortaya çıkan fırsatları keşfedecek.

DEF'in Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Klaus Schwab, "Farklı konumlara ve büyük belirsizliklere rağmen, 2025 Yıllık Toplantısı, yaklaşan Akıllı Çağ'ı daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir şekilde şekillendirme amacıyla bir işbirliği ve yapıcı iyimserlik ruhunu besleyecek" dedi.

Gündem, ekonomik büyümeyi yeniden başlatma, yeni teknolojilerden yararlanma ve jeopolitik gerginlikler ve hızlanan iklim değişikliği ortasında sosyal ve ekonomik dayanıklılığı güçlendirmeye odaklanacak. 220'den fazla oturum canlı yayınlanacak ve halkın tartışmalara erişmesine olanak tanınacak.

Kaynak: Haber Merkezi