Daron Acemoğlu'ndan Korkutan Uyarı: Rekor Olacak

"KONTROL BİRKAÇ ŞİRKETİN ELİNDE YOĞUNLAŞIYOR"

Yapay zekanın şu an sınırlı sayıda büyük teknoloji şirketinin kontrolünde olduğunu dile getiren Acemoğlu, bu durumun ekonomik ve siyasi güç dengesini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti. "Bir avuç şirket, tüm bilgiyi ve yapay zeka teknolojisini elinde tutuyor. Şirketlerin kararları, şu anda toplumun genelini etkiliyor ve bu sağlıklı bir durum değil. Ekonomik ve siyasi güç bir grup insanın elinde yoğunlaşırsa bu, uzun vadede ciddi negatif etkiler yaratır," diyen Acemoğlu, bu konuda daha fazla düzenleme ve denetim gerektiğini belirtti.

"DAHA FAZLA REGÜLASYON VE DENETİM ŞART"

Prof. Dr. Acemoğlu, yapay zekanın önümüzdeki yıllarda sosyal hayatı belirleyen ana unsurlardan biri olacağını vurguladı. Ancak bu sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için güçlü regülasyonlar, geniş bir bakış açısı ve toplumsal faydayı önceleyen yaklaşımların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.