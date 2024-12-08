Daron Acemoğlu'ndan Korkutan Uyarı: Rekor Olacak
2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Daron Acemoğlu, yapay zekanın insanlık için büyük fırsatlar sunarken aynı zamanda ciddi tehlikeler barındırdığına dikkat çekti. İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen bir konferansta konuşan Acemoğlu, yapay zekanın birçok sektörde köklü değişimlere yol açacağını belirtti.
Kaynak: AA
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen konferansta konuşan yedi Nobel ödüllü bilim insanından biri olan Prof. Dr. Acemoğlu, yapay zekanın etkileri konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Yapay zeka, içinde bulunduğumuz dünyayı tamamen değiştirecek bir teknoloji. Büyük fırsatlar yaratacağı gibi, ciddi riskler de barındırıyor," diyen Acemoğlu, özellikle bu teknolojinin sosyal, ekonomik ve siyasi hayata olan etkilerine vurgu yaptı.
"DEMOKRASİ İÇİN TEHDİT OLUŞTURABİLİR"
Acemoğlu, yapay zekanın doğru yönlendirilmediği takdirde demokrasiye zarar verebileceğini ifade etti. "Bazı ülkelerde yapay zeka sansür mekanizması olarak kullanılıyor. Çin, bu konuda çarpıcı bir örnek. İnsanların eleştirilerini dile getirmesini engellemek veya toplumsal hareketleri kontrol altında tutmak için bu teknolojiyi kullanıyorlar. Böyle bir durumda demokratikleşme süreci çok daha zorlaşacak. Hatta demokrasisi güçlü ülkelerde bile bu durum büyük bir problem haline gelebilir. Zaten dünya genelinde demokrasi kriz içinde," şeklinde konuştu.
"OTOMASYON İŞ KAYBINI ARTIRABİLİR"
Acemoğlu, yapay zekanın iş dünyasında da radikal değişiklikler getireceğini belirtti. "Yapay zekayı otomasyon süreçlerinde kullanmak çok kolay. Ancak bu, birçok insanın işini kaybetmesi anlamına geliyor. Böyle bir durumda eşitsizlik artar ve bu durum sosyal barışı da tehdit eder," uyarısında bulundu. Öte yandan, yapay zekanın doğru kullanılması halinde işçilerin verimliliğini artırabileceğini ifade eden Acemoğlu, "Yapay zeka, çalışanlara daha fazla bilgi sağlayarak onların hem mesleki hem de sosyal hayatlarında daha bilinçli kararlar almasını sağlayabilir" dedi.
"KONTROL BİRKAÇ ŞİRKETİN ELİNDE YOĞUNLAŞIYOR"
Yapay zekanın şu an sınırlı sayıda büyük teknoloji şirketinin kontrolünde olduğunu dile getiren Acemoğlu, bu durumun ekonomik ve siyasi güç dengesini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti. "Bir avuç şirket, tüm bilgiyi ve yapay zeka teknolojisini elinde tutuyor. Şirketlerin kararları, şu anda toplumun genelini etkiliyor ve bu sağlıklı bir durum değil. Ekonomik ve siyasi güç bir grup insanın elinde yoğunlaşırsa bu, uzun vadede ciddi negatif etkiler yaratır," diyen Acemoğlu, bu konuda daha fazla düzenleme ve denetim gerektiğini belirtti.
"DAHA FAZLA REGÜLASYON VE DENETİM ŞART"
Prof. Dr. Acemoğlu, yapay zekanın önümüzdeki yıllarda sosyal hayatı belirleyen ana unsurlardan biri olacağını vurguladı. Ancak bu sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için güçlü regülasyonlar, geniş bir bakış açısı ve toplumsal faydayı önceleyen yaklaşımların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.