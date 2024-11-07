Daron Acemoğlu Yanıtladı: Türkiye Ekonomisinin En Önemli Sorunu Ne?

Ekonomi alanında Nobel ödülü alan ilk Türk isim olan Prof. Dr. Daron Acemoğlu'ndan dikkati çeken 'Nobel' itirafı geldi. Acemoğlu, "Türkiye'de olsaydım Nobel alamazdım. Çünkü Türk Üniversiteleri özgür değil. Bir bilim insanına ne yapması gerektiğini söylerseniz o bilim insanı Nobel falan alamaz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Brand Week kapsamında konuşma yapmak için Türkiye’ye geldi. Fatih Altaylı’ya konuşan Acemoğlu, Türkiye ekonomisine yönelik açıklamalarda bulundu.

YARGI VE EĞİTİM SİSTEMİNİ ELEŞTİRDİ

Acemoğlu, “Türk ekonomisinin en önemli sorunu ne?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bir, yargı. Güvenilir, saygı duyulur bir yargı düzeni kurulması şart. Bu olmadan olmaz. Buna paralel olarak eğitim sistemini elden geçirmek gerek. Rekabete açık, özgür düşünmeye programlanmış, yapay zekayı doğru kullanmayı bilen, yeniliklere açık ve yeniden söyleyeyim özgür düşünceli bir eğitim sistemi oluşturmadan Türk ekonomisinin kalıcı biçimde düzelmesi mümkün değildir. Hep kurumlara vurgu yapıyorum. Bu kurumların başında yargı kurumları ve eğitim kurumları gelir. Bu iki kurumu sağlıklı olmayan ülkeler ekonomilerini kalıcı biçimde düzeltemezler."

'TÜRKİYE'DE OLSAYDIM...'

Acemoğlu, Altaylı'nın “Aynı eğitim, aynı bilgi düzeyi, aynı Daron olarak Türkiye’de çalışıyor olsaydın Nobel alabilir miydin?” sorusu üzerinde de “Alamazdım. Çünkü Türk Üniversiteleri özgür değil. Bir bilim insanına ne yapması gerektiğini söylerseniz o bilim insanı Nobel falan alamaz" dedi.