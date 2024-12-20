Dardanel'de Büyük Hisse Satışı

Dardanel'in hakim ortağı Niyazi Önen Holding, şirketteki yüzde 17,06 oranındaki hissesini yabancı yatırımcılara sattı. Satışın ardından Niyazi Önen Holding'in Dardanel'deki payı yüzde 51,5'e düştü.

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Dardanel'de Büyük Hisse Satışı

Dardanel'in hakim ortağı Niyazi Önen Holding hisse satışı yaptı. Yüzde 17.06 oranındaki payı yabancılara satan Niyazi Önen Holding'in şirketteki payı yüzde 51.5'e geriledi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirket hakim ortağımız Niyazi Önen Holding A.Ş. tarafından tarafımıza gönderilen bilgi aşağıdaki şekildedir.

Şirketimizin sahibi bulunduğu Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş. hisse senetlerinden 100 milyon TL nominal tutarlı (toplam sermayesinin %17,06'sı) kısmını yurtdışında yerleşik Gramercy Funds Management LLC'nin yönettiği fonların yatırımı ile Lüksemburg merkezli Crescent Securitisations Lux Sarl şirketine, borsa dışı işlemle satmış bulunmaktayız. Bu işlem sonrasında şirketimiz, Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin sermayesinin %51,5 oranında sahipliğini ve hâkim ortak durumunu sürdürmektedir."

Kaynak: Haber Merkezi

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