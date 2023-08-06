Dar gelirliye yeni ödemenin detayları ve şartlar belli oldu

SÜRESİ UZATILDI

Bakanlıkta yer alan açıklamaya göre; Destek ödemesi, 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle gerçekleştirilecekti. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecekti.