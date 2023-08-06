Dar gelirliye yeni ödemenin detayları ve şartlar belli oldu
Türkiye'de enflasyon resmi rakamlarla dahi yüzde 50 seviyesinde yer alırken, hükümetin dar gelirli için çıkardığı ödeme yardımları devam ediyor.
Türkiye'de yaşayan ve ekonomik olarak zorluk çeken aileler Aile Destek Programı kapsamında destekleniyor. Aile destek programına başvuru yapan ve onaylanan herkes bu ödemelerden faydalanabilir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan Ağustos ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı hakkında net bir açıklama gelmedi. Diğer ayların ödeme tarihleri göz önünde bulundurulduğunda Ağustos ayı ödemelerinin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.
SÜRESİ UZATILDI
Bakanlıkta yer alan açıklamaya göre; Destek ödemesi, 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle gerçekleştirilecekti. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecekti.
Ancak hak sahiplerine müjdeli haber geldi. Aile Destek Programı ödemesi uzatıldı. Geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı.