Dar Gelirliye Sosyal Konut Projesi! Mehmet Şimşek'in Planı Ortaya Çıktı: Yüksek Kiraya Fren...

Ev ve kira fiyatları reel olarak düşmeye devam etse de hala yüksek kalmaya devam ediyor. Bu kapsamda ev almanın hayalini bile kurmaktan vazgeçen dar gelirli vatandaşlara Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten yeni bir sinyal geldi. Bu kapsamda Bakan Şimşek orta vadede kiralardaki artışın önüne geçebilmek için yeni sosyal konut projeleri geliştirileceğini kaydetti.

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Dar Gelirliye Sosyal Konut Projesi! Mehmet Şimşek'in Planı Ortaya Çıktı: Yüksek Kiraya Fren...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis'te bir soru önergesine verdiği yanıtta, kira artışları ve yeni sosyal konut projeleri hakkında bilgi verdi.

Takvim'den Önder Yılmaz'ın haberine göre Bakan Şimşek, orta vadede kiralardaki artışların önüne geçmek ve deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpları telafi etmek üzere yeni sosyal konut projelerinin geliştirileceğini kaydetti.

DAR GELİRLİ VATANDAŞ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLAYACAK

"Dar gelirli vatandaşların konuta erişimini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak" diyen Şimşek, tasarruf tedbirlerine de vurgu yaptı.

Şimşek, lojman yerine kiraya çıkıp oturan bürokratların kira ücretlerinin ödenip ödenmediğine ilişkin olarak da mevcut mevzuatı hatırlatarak kamu personeline herhangi bir kira ödemesinin yapılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

Kaynak: Takvim

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