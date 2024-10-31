Dar Gelirliler İçin 100 Bin Yeni Sosyal Konut Yapılacak
Cumhurbaşkanlığı 2025 Yılı Yıllık Programı’nda, dar gelirli vatandaşlar için 100 bin sosyal konut inşa edileceği belirtildi. Programda, barınma sorununa çözüm olarak "dar gelirliye yönelik sosyal konut" projelerinin önceliklendirildiği vurgulandı.
Kaynak: AA
Deprem bölgesinde yapımı devam eden afet konutlarına ek olarak, sosyal konut projelerine de yer verilen programda, konut yapımı ve altyapı harcamaları için merkezi bütçeden 244,9 milyar TL kaynak ayrıldığı belirtildi. Sosyal konut projelerine ise 22,9 milyar TL tahsis edildi.
KONUT ARZI ARTIRILACAK
Habertürk’ün haberine göre, programda "Enflasyon ve Para Politikası" başlığı altında konut arzını artırarak kira ve konut satış fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkilerinin azaltılmasının hedeflendiği belirtildi. Salgın döneminde daralan konut arzının hızla artırılacağı ve deprem sonrası konut stokunda meydana gelen kayıpları telafi edecek projelerle, dar gelirli vatandaşların konuta erişiminin kolaylaştırılacağı ifade edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TOKİ’nin öncülüğünde yürütülen "Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalesi tamamlanmış 100 bin konutun inşasının sürdürüleceği belirtildi. Ayrıca, "İlk Evim Arsa Projesi" kapsamında 103 bin hak sahibine arsa tahsisi için onay sürecinin tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.
DAR GELİRLİYE SOSYAL KONUT VURGUSU
Programda “dar gelirli vatandaşlar, kadınlar, engelliler ve gençler için sağlıklı barınma koşulları sunacak toplu konut projeleri geliştirilecek” denilerek, kentlerdeki barınma sorununa çözüm getirilmesi amaçlandı. Programda sorumlu kuruluşlar arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TOKİ ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları yer aldı.
HEDEF 2025’TE 100 BİN KONUT
2023 yılında 125 bin, 2024 ve 2025 yıllarında ise 100 bin sosyal konutun inşa edilmesi hedefleniyor.