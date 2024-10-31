Dar Gelirliler İçin 100 Bin Yeni Sosyal Konut Yapılacak

DAR GELİRLİYE SOSYAL KONUT VURGUSU

Programda “dar gelirli vatandaşlar, kadınlar, engelliler ve gençler için sağlıklı barınma koşulları sunacak toplu konut projeleri geliştirilecek” denilerek, kentlerdeki barınma sorununa çözüm getirilmesi amaçlandı. Programda sorumlu kuruluşlar arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TOKİ ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları yer aldı.