Danone'dan Beklenmedik Karar! En Büyük Fabrikasını Kapatıyor

YEREL SİYASETÇİLERDEN VE SENDİKADAN TEPKİ

1972 yılında kurulan ve yarım asırdır faaliyette olan Ochsenfurt fabrikasının kapatılacak olması, yerel düzeyde tepkilere neden oldu. Gıda, İçecek ve İkram Sendikası (NGG) tarafından yapılan açıklamada, fabrikanın kapanmasının “Ochsenfurt için acı bir kayıp” olduğu vurgulandı. Sendika, yakın zamanda işçi konseyiyle görüşmeler yapılacağını duyurdu.

Kapanma kararı yerel siyasetçiler tarafından da eleştirildi. Würzburg Bölge Yöneticisi Thomas Eberth ve Ochsenfurt Belediye Başkanı Peter Juks yaptıkları ortak açıklamada, "Bu gelişme bölgemiz açısından olumsuz bir haber; tıpkı Würzburg’daki Brose fabrikasının kapanacağı yönündeki açıklama gibi" ifadelerine yer verdi.