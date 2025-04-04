Danone'dan Beklenmedik Karar! En Büyük Fabrikasını Kapatıyor
Fransa merkezli gıda şirketi Danone, Almanya’nın Bavyera bölgesinde bulunan ve ülkedeki en büyük üretim tesisi olma özelliği taşıyan fabrikasını kapatmaya hazırlanıyor. 2026 yılının sonunda faaliyetlerini tamamen durdurması planlanan fabrikada çalışan 230 kişinin bu karardan etkileneceği bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Danone, söz konusu kapatma kararının gerekçesi olarak süt ürünlerinde Almanya’daki üretim maliyetlerinin diğer üretim noktalarına kıyasla daha yüksek olmasını gösterdi. Almanya'daki küçülme adımına rağmen şirket, Türkiye'deki yatırımlarını ise hız kesmeden sürdürüyor.
Fransız gıda devi, 2024 yılında beklentilerin üzerinde bir büyüme kaydetmesinin ardından Türkiye’deki fabrika sayısını artırma kararı aldı. Bu kapsamda Lüleburgaz’daki üretim yerleşkesine 450 milyon lirayı aşan yatırım gerçekleştirilmiş ve yetersiz beslenmeye yönelik medikal beslenme ürünlerinin yerli üretimine başlanmıştı.
ÇALIŞANLARA YENİ İSTİHDAM VE MALİ DESTEK SUNULACAK
Danone tarafından yapılan açıklamada, kapanacak fabrikada çalışan personele şirketin diğer fabrikalarında istihdam imkânı sunulacağı belirtildi. Ayrıca iş değişikliği sebebiyle şehir değiştirmek durumunda kalan çalışanlara ek maddi destek sağlanacağı da ifade edildi.
YEREL SİYASETÇİLERDEN VE SENDİKADAN TEPKİ
1972 yılında kurulan ve yarım asırdır faaliyette olan Ochsenfurt fabrikasının kapatılacak olması, yerel düzeyde tepkilere neden oldu. Gıda, İçecek ve İkram Sendikası (NGG) tarafından yapılan açıklamada, fabrikanın kapanmasının “Ochsenfurt için acı bir kayıp” olduğu vurgulandı. Sendika, yakın zamanda işçi konseyiyle görüşmeler yapılacağını duyurdu.
Kapanma kararı yerel siyasetçiler tarafından da eleştirildi. Würzburg Bölge Yöneticisi Thomas Eberth ve Ochsenfurt Belediye Başkanı Peter Juks yaptıkları ortak açıklamada, "Bu gelişme bölgemiz açısından olumsuz bir haber; tıpkı Würzburg’daki Brose fabrikasının kapanacağı yönündeki açıklama gibi" ifadelerine yer verdi.