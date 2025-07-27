Daha Önce 154 Mağazasını Kapatan Eczane Devi 114 Şubesini Daha Kapatıyor

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New Jersey'deki iflas mahkemesi, bu ayın başlarında alınan kararla birlikte Rite Aid’in mağaza kapatma ve varlık satış planına onay verdi. Bu adımla birlikte şirket, yeniden yapılanma sürecini sürdürürken mağaza ağını ciddi şekilde daraltmış olacak.

KAPATILACAK MAĞAZALARIN LİSTESİ AÇIKLANDI

Mahkeme belgelerine göre kapanacak mağazaların eyaletlere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Pensilvanya: 42 mağaza

Kaliforniya: 27 mağaza

New York: 13 mağaza

New Jersey: 11 mağaza

Washington: 7 mağaza

Delaware: 3 mağaza

Maryland: 2 mağaza

Connecticut: 2 mağaza

Vermont: 2 mağaza

New Hampshire, Idaho ve Ohio: Her birinde 1’er mağaza

DAHA ÖNCE 154 MAĞAZASINI KAPATMIŞTI

Rite Aid, geçtiğimiz yıl Ekim ayında artan borç yükü, azalan satışlar ve opioid kriziyle bağlantılı açılan yüzlerce davanın baskısıyla iflas korumasına başvurmuştu. Bu kapsamda şirket, 2.284 mağazasının 154’ünü kapatarak operasyonlarını küçültme sürecine girmişti. Ancak finansal dengeleri toparlayamayan firma, 2024 yılı Mayıs ayında ikinci kez iflas koruması talebinde bulundu.

DEV ZİNCİRİN 2.5 MİLYAR DOLAR BORCU VAR

Şirket, iflas sürecinde kapatılan mağazalarla birlikte portföyünü yaklaşık 1.245 şubeye düşürmüş durumda. Yeniden yapılanma süreci devam ederken, Rite Aid’in mevcut borcu ise 2,5 milyar dolar seviyesinde. Şirket, Amazon, CVS, Walmart ve Walgreens gibi dev rakiplerle olan yoğun rekabetin yanı sıra, artan enflasyonist baskılar nedeniyle de ciddi finansal zorluklar yaşıyor.

Rite Aid, önümüzdeki dönemde hem borç yükünü hafifletmeyi hem de daha sürdürülebilir bir operasyon ağı kurmayı hedefliyor. Ancak piyasadaki sert rekabet ortamı ve dava yükü, şirketin geleceğini belirsizliğe sürüklüyor.

Kaynak: Haber Merkezi