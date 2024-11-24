Dağlardan Toplayıp Şurubu Yapılıyor, Kilosu 150 Liraya Satılıyor: 1 Kaşığı Öksürük Hapından Daha Etkili
68 yaşındaki Bolulu Firdevs Kabakcıoğlu, 2.400 metre rakımdaki Köroğlu Dağları’ndan bahar aylarında topladığı taze çam kozalaklarını eski usullere göre işliyerek şurup haline getiriyor. Öksürükten bronşite derman olan şurubun kilosu 100 ila 150 lira arasında değişiyor.
Kaynak: İHA
Firdevs Kabakcıoğlu, topladığı kozalakları kara kazanlarda kaynatarak, hem şurup hem de kozalak suyu hazırlıyor. Bu doğal ürünler, grip, nezle ve öksürük gibi soğuk havalarda sıkça karşılaşılan hastalıklara karşı destek olarak kullanılıyor.
KAVANOZU 150 LİRADAN SATILIYOR
Firdevs Kabakcıoğlu, ürettiği kozalak şurubunu Bolu’daki pazarlarda satışa sunuyor. Kavanozu 100-150 lira aralığında satılan bu şifa deposu, çevre illerden de büyük ilgi görüyor. Kabakcıoğlu, kozalak şurubunun tamamen doğal olduğunu ve özellikle kış aylarında yoğun talep aldığını belirtiyor.
Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu şurup, sağlığına doğal yollarla destek arayanlar için hem yerel hem de çevre bölgelerde bir alternatif olarak öne çıkıyor.
HAPIN KESMEDİĞİ ÖKSÜRÜĞÜ KESİYOR
Firdevs Kabakcıoğlu, kozalak şurubunun haplardan çok daha etkili olduğunu belirterek, "35 senedir bu pazarcılığı yapıyorum. Öksürüğe, astım, bronşite, ciğerde duman olursa onu alır. Ciğer hastalıklarına çok iyi geliyor. Biz denedik. Biz kozalağı kendimiz toplayıp, meşe odunuyla kazanda suyunu kaynatıyoruz. Bir gece bekletiyoruz. Ondan sonra kaynatırız. Pekmezle, balla tatlandırırız, müşteri nasıl isterse. Şeker hastalığına sadece suyunu veririz. Şurubu biraz sıvı olur. O az kaynar, onu öyle içerler. Reçeline varana kadar yaparız. Öksürüğü hemen keser. Hapın kesmediği öksürüğü bu şurup keser" diye konuştu.
TOPTANCILAR SIRAYA GİRDİ
Fiyatlara ilişkin konuşan Kabakcıoğlu, "Küçük kavanozlar 100, büyük kavanozlar 150 liradan satılıyor. Misafire de aynı fiyat, ayrımcılığım yok. Bu sefer Gaziantep'e ürün gönderdim. Devamında 6 şişe daha istediler. Bolu'dan İstanbul'a giden toptancılar geliyor, onlar alıyor. Bu hafta yine sözüm var yapamadım. İnşallah yaparım" dedi.