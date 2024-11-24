Dağlardan Toplayıp Şurubu Yapılıyor, Kilosu 150 Liraya Satılıyor: 1 Kaşığı Öksürük Hapından Daha Etkili

Firdevs Kabakcıoğlu, topladığı kozalakları kara kazanlarda kaynatarak, hem şurup hem de kozalak suyu hazırlıyor. Bu doğal ürünler, grip, nezle ve öksürük gibi soğuk havalarda sıkça karşılaşılan hastalıklara karşı destek olarak kullanılıyor.



KAVANOZU 150 LİRADAN SATILIYOR

Firdevs Kabakcıoğlu, ürettiği kozalak şurubunu Bolu’daki pazarlarda satışa sunuyor. Kavanozu 100-150 lira aralığında satılan bu şifa deposu, çevre illerden de büyük ilgi görüyor. Kabakcıoğlu, kozalak şurubunun tamamen doğal olduğunu ve özellikle kış aylarında yoğun talep aldığını belirtiyor.



Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu şurup, sağlığına doğal yollarla destek arayanlar için hem yerel hem de çevre bölgelerde bir alternatif olarak öne çıkıyor.