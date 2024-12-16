Dağlarda Kendiliğinden Yetişiyor! Özenle Toplayıp Kilosunu 150 Liradan Satıyor

150 LİRADAN SATIYOR

İstiridye mantarlarının kilosunu 150 TL’den satışa sunduğunu belirten Poyraz, "Belirli bölgelerde mantar toplamaya çıkıyorum. Şu an rağbet çok yüksek. Bu iş, benim geçim kaynağım oldu. Kapalıçarşı’da tanınan biriyim ve burada belirli müşterilerim var. Yemek yapmak ya da sobanın üzerinde pişirmek için mantar almak isteyenler buraya geliyor. Hem sağlık açısından faydalı hem de lezzetini çok beğeniyorlar" dedi.