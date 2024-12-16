Dağlarda Kendiliğinden Yetişiyor! Özenle Toplayıp Kilosunu 150 Liradan Satıyor
Kahramanmaraş’ta yaşayan 42 yaşındaki Mehmet Poyraz, dağlardan topladığı doğal ürünlerle hem geçimini sağlıyor hem de doğanın sunduğu şifalı bitkileri insanlara ulaştırıyor.
Kaynak: İHA
Sağlık açısından faydalarıyla bilinen bu mantar, kanser hastalarının enfeksiyon riskini azalttığı yönünde bilgi edinilmesinin ardından büyük ilgi görüyor. Mehmet Poyraz, bu mantarın özellikle sağlık ve lezzet arayanların gözdesi haline geldiğini belirtti.
Poyraz, "Kanser hastalarının enfeksiyon kapma riskini azalttığı bilinen mantara ilgi çok fazla," diyerek bu alandaki talebin arttığını vurguladı.
150 LİRADAN SATIYOR
İstiridye mantarlarının kilosunu 150 TL’den satışa sunduğunu belirten Poyraz, "Belirli bölgelerde mantar toplamaya çıkıyorum. Şu an rağbet çok yüksek. Bu iş, benim geçim kaynağım oldu. Kapalıçarşı’da tanınan biriyim ve burada belirli müşterilerim var. Yemek yapmak ya da sobanın üzerinde pişirmek için mantar almak isteyenler buraya geliyor. Hem sağlık açısından faydalı hem de lezzetini çok beğeniyorlar" dedi.