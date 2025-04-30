Cüzdanında Kağıt Parası Olan Yaşadı: Bu Para Tam 700 Bin TL Değerinde Satılıyor

Üretim hatası veya sınırlı sayıda basılması nedeniyle değer kazanan eski paralar, koleksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu parçalar arasında Amerika Birleşik Devletleri’ne ait 2 dolarlık banknotlar, tarihi geçmişi ve az bulunurluğu nedeniyle öne çıkıyor.

LANETİYLE TANINAN BANKNOT SERVET DEĞERİNDE

İlk kez 1862 yılında basılan 2 dolarlık banknot, o dönemlerde kamuoyunda uğursuzluk getirdiğine dair söylentilerle anılmıştı. Ancak zamanla sınırlı üretimi ve tarihsel önemi sayesinde koleksiyon değeri katlanarak arttı. Özellikle 1928 yılında basılan ve günümüzdeki ölçülere indirgenen versiyonları, nadirliği sayesinde çok daha kıymetli hale geldi.

Bu özel banknotun en dikkat çeken özelliği ise üzerinde bulunan kırmızı mühür. Aynı zamanda Thomas Jefferson’ın portresi ile Monticello malikanesinin gravürü de banknota tarihi bir hava katıyor.