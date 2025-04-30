Cüzdanında Kağıt Parası Olan Yaşadı: Bu Para Tam 700 Bin TL Değerinde Satılıyor
Koleksiyonerlerin gözdesi haline gelen hatalı basım ve nadir paralar, açık artırmalarda dudak uçuklatan fiyatlarla satılmaya devam ediyor. Özellikle geçmişiyle dikkat çeken bazı eski banknotlar, şimdilerde servet değerinde.
Kaynak: Haber Merkezi
Üretim hatası veya sınırlı sayıda basılması nedeniyle değer kazanan eski paralar, koleksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu parçalar arasında Amerika Birleşik Devletleri’ne ait 2 dolarlık banknotlar, tarihi geçmişi ve az bulunurluğu nedeniyle öne çıkıyor.
LANETİYLE TANINAN BANKNOT SERVET DEĞERİNDE
İlk kez 1862 yılında basılan 2 dolarlık banknot, o dönemlerde kamuoyunda uğursuzluk getirdiğine dair söylentilerle anılmıştı. Ancak zamanla sınırlı üretimi ve tarihsel önemi sayesinde koleksiyon değeri katlanarak arttı. Özellikle 1928 yılında basılan ve günümüzdeki ölçülere indirgenen versiyonları, nadirliği sayesinde çok daha kıymetli hale geldi.
Bu özel banknotun en dikkat çeken özelliği ise üzerinde bulunan kırmızı mühür. Aynı zamanda Thomas Jefferson’ın portresi ile Monticello malikanesinin gravürü de banknota tarihi bir hava katıyor.
YILDIZLI SERİ NUMARALARINA DİKKAT
Koleksiyoncular için seri numarası da büyük önem taşıyor. Özellikle seri numarasının sonunda yıldız bulunan banknotlar, yıldız notları olarak adlandırılıyor ve bu paralar, üretim hatalarının telafisi olarak yeniden basıldığı için çok daha değerli kabul ediliyor.
BU PARANIN DEĞERİ TAM 700 BİN TL
Kusursuz durumda olan ve hem kırmızı mühür taşıyan hem de yıldızlı seri numarasına sahip 2 dolarlık bu özel banknotlar, açık artırmalarda 20.000 dolara (yaklaşık 700 bin TL) kadar alıcı bulabiliyor. Daha az nadirlik taşıyan versiyonlar ise 1.500 dolara kadar çıkabiliyor.
CÜZDANINDA ESKİ KAĞIT PARA OLANLAR DİKKAT
Koleksiyonerlerin gözdesi haline gelen bu özel banknotlar, sıradan görünen bir paranın aslında değerli bir koleksiyon parçası olabileceğini gösteriyor. Elinde 2 dolarlık eski banknot bulunanlar için bu gelişme, adeta bir servetin kapısını aralayabilir.