Cumhuriyet Tarihinde Bir İlk Olacak! Altını Altüst Edecek Uyarı Geldi!

Geçtiğimiz yıl göreve başlayan yeni ekonomi yönetimi, ilk iş olarak ekonomi modelinde 180 derecelik bir manevra yaparken, yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele etmek için peş peşe faiz artırımlarına gidilmişti.



ALTIN SAHİPLERİ BUNU BEKLEMİYORDU!



Bu süreçte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından duyurulan kısıtlamalar ile altın ithalatına yönelik kota ve vergilendirme düzenlemeleri yürürlüğe girmiş ve altın talebi yaratacak adımların önüne geçilmişti. Yılın ilk yarısında jeopolitik krizlerden güç alarak prim yapan altın fiyatları, yüzde 40'ın üzerinde artış gösterirken, yatırımını 'güvenli liman' altında değerlendiren vatandaşlar son günlerde peş peşe sürpriz haberler alıyor.