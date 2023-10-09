Cumhuriyet ikramiyesini alacak emekliler belli oldu: Detaylar ortaya çıktı!

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı dolasıyla emeklilere ikramiye verilmesi planlanıyor. Her emekliye verilmeyeceği belirtilen ikramiyenin kimlerin alacağı belli oldu. İşte tüm detaylar…

Cumhuriyet ikramiyesini alacak emekliler belli oldu: Detaylar ortaya çıktı! - Resim: 1

Emekli ikramiyesi 2018 yılından beri verilmeye devam ederken bu yıl 3 kez verilmesi planlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı dolasıyla emeklilere ikramiye verilmesi kararlaştırıldı. Emeklilere verilecek olan ikramiyenin tutarı halen bilinmezken kimlerin alacağı belli oldu.

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Cumhuriyet ikramiyesini alacak emekliler belli oldu: Detaylar ortaya çıktı! - Resim: 2

İKRAMİYE KİMLERE VERİLECEK?

Cumhuriyet ikramiyesinin kimlere verileceği belli oldu ancak tutarı hakkında henüz bir bilgi yok. Emeklilerin hükümetten talebi 10 bin TL ancak bu tutarın ödeneceği net değil.

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Cumhuriyet ikramiyesini alacak emekliler belli oldu: Detaylar ortaya çıktı! - Resim: 3

Türkiye'deki enflasyon zamları yüzünden Temmuz ayında emekliye yapılan zam aylar içerisinde erimişti bu ikramiyenin vatandaşları biraz rahatlatması bekleniyor.

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Cumhuriyet ikramiyesini alacak emekliler belli oldu: Detaylar ortaya çıktı! - Resim: 4

Cumhuriyet ikramiyesinden faydalanacak olanlar ise şöyle:

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

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Cumhuriyet ikramiyesini alacak emekliler belli oldu: Detaylar ortaya çıktı! - Resim: 5

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

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Cumhuriyet ikramiyesini alacak emekliler belli oldu: Detaylar ortaya çıktı! - Resim: 6

– Şampiyon sporcular

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

– Terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri

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Cumhuriyet ikramiyesini alacak emekliler belli oldu: Detaylar ortaya çıktı! - Resim: 7

EMEKLİ MAAŞLARI ZAM NE ZAMAN?

Emekli aylıklarına zam çalışması devam ediyor ocak ayında zam gelmesi ve bu oranın yüzde 45 olacağı belirtiliyor.

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Cumhuriyet ikramiyesini alacak emekliler belli oldu: Detaylar ortaya çıktı! - Resim: 8
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