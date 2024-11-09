Cumhuriyet Altını mı Yoksa Tam Altın Mı Almak Daha Karlı? Herkes Karıştırıyordu Kuyumcu Açıkladı
Altın, güvenli liman olmaya devam ederken, uzun ve orta vadeli getiri sağlamalarıyla dikkat çekiyor. Ancak Türkiye'de birikim için popüler olan Cumhuriyet altını yani ata altın ile tam altın arasında farklar olmasına rağmen sıklıkla karıştırılıyor. Peki, bu iki altın türü arasındaki farklar neler? Yatırım için hangi altını almak daha karlı? İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Yüzyıllardır değerini koruyan altının, Türkiye'de en çok tercih edilen geleneksel yatırım araçlarından biri. Ancak Cumhuriyet altını ve tam altın sürekli karıştırılıyor. Bu iki altın türü arasındaki temel farkları bilmek, yatırım kararlarında önemli bir rol oynayabilir.
CUMHURİYET ALTINI NEDİR?
Halk arasında "Ata altını" olarak bilinen Cumhuriyet altını, Türkiye Cumhuriyeti Darphanesi tarafından üretilen özel bir altın türüdür. Tam altına göre daha geniş bir çapa sahip olan Cumhuriyet altınının çapı 30 mm'nin üzerindedir ve ağırlığı 7.216 gramdır.
TAM ALTIN NEDİR?
Türkiye Cumhuriyeti Darphanesi'nin bastığı başka bir altın türü olan tam altın ise 22 mm'lik ve 7.016 gramlıktır. Birikim için tercih edilen tam altın, Cumhuriyet ile kıyaslandığında daha düşük gramaja sahiptir.
CUMHURİYET ALTINI VE TAM ALTIN ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR
Kuyumcular, Cumhuriyet altını ve tam altın arasında belirgin farklar olduğunu açıkladı. Cumhuriyet altını, 30 mm'yi aşan çapı ve 7.216 gramlık ağırlığıyla tam altından ayrılıyor. Tam altın ise 22 mm çapında ve 7.016 gram ağırlığa sahiptir.
Ayrıca her iki altının üzerinde yer alan desenleri de birbirinden farklıdır; Cumhuriyet altınında, özel bir "Ata altını" olarak bilinen özel bir figür içeriyor, tam altın farklı bir tasarımla basılıyor.