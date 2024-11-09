Cumhuriyet Altını mı Yoksa Tam Altın Mı Almak Daha Karlı? Herkes Karıştırıyordu Kuyumcu Açıkladı

CUMHURİYET ALTINI VE TAM ALTIN ​​ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR

Kuyumcular, Cumhuriyet altını ve tam altın arasında belirgin farklar olduğunu açıkladı. Cumhuriyet altını, 30 mm'yi aşan çapı ve 7.216 gramlık ağırlığıyla tam altından ayrılıyor. Tam altın ise 22 mm çapında ve 7.016 gram ağırlığa sahiptir.

Ayrıca her iki altının üzerinde yer alan desenleri de birbirinden farklıdır; Cumhuriyet altınında, özel bir "Ata altını" olarak bilinen özel bir figür içeriyor, tam altın farklı bir tasarımla basılıyor.