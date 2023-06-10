Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücrete ilişkin konuştu. Yılmaz, açıklamasında müzakerelerin beklenmesini gerektiğini belirterek, "Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücrete konuştu.

Yılmaz, "Asgari ücret müzakereleri başlayacak. Yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak" dedi.

Yılmaz, asgari ücrete ilişkin şunları söyledi:

"Komisyon toplanacak biliyorsunuz tek taraflı bir müzakere değil. İşçi tarafı var işveren tarafı var ve kamu tarafı var. Bu müzakereler başlayacak mutlaka yaşanan bir takım gelişmeler, enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek. Bir uzlaşma ile sonuç çıkacak. Bu müzakereleri bekleyelim, şimdiden tartışmanın anlamı yok. Bu müzakerelerin sonucunu şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti'nin kurulduğu günden beri felsefesi şu olmuştur; çalışanları, geniş kesimleri enflasyona ezdirmemek ve onların yanında olmak. Cumhurbaşkanımız bu temel bir ilkesidir, yeni bir hadise değildir."

Kaynak: Gerçek Gündem

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