Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gençlerde işsizlik oranı 2005 yılından bu yana en düşük seviyede

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, nisan ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin, "Nisan ayında gençlerde işsizlik oranı, 2005 yılından bu yana en düşük seviyededir" değerlendirmesini yaptı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gençlerde işsizlik oranı 2005 yılından bu yana en düşük seviyede

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Yılmaz, "Kararlılıkla uyguladığımız programımızın olumlu sonuçlarını görmeye devam ediyoruz. Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre 2024 Nisan ayı işsizlik verisi yüzde 8,5 oranıyla azalmaya devam etmektedir. Bir önceki aya ve OVP beklentilerimize göre iyi performans gösteren işsizlik oranı geçtiğimiz yıl Nisan ayına göre 1,5 puan azalmıştır" dedi.

"EKONOMİMİZİN POTANSİYELİNİ YÜKSELTME YOLUNDA UMUT VERİCİ"

"Genç ve kadın istihdamı, önemle takip ettiğimiz konuların başında geliyor" diyen Yılmaz, "2024 yılı nisan ayında istihdamımız bir önceki yılın aynı ayına göre 983 bin kişi artarak 32,6 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayında gençlerde işsizlik oranı, yüzde 14,5 ile aylık bazda genç işsizlik verisinin açıklanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyededir. Kadınlarda ise yıllık bazda işsizlik 2,9 puan azalarak yüzde 11,1 olarak gerçekleşmiştir. Ekonomimizin potansiyelini yükseltme yolunda, genç ve kadın istihdamındaki bu olumlu seyir umut vericidir" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZIN UZUN VADELİ REFAHINI ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yılmaz, "Girmiş olduğumuz dezenflasyon döneminde ilerlerken, sürdürülebilir ve kaliteli büyümeyle işgücü potansiyelini harekete geçirmeye, yeni istihdam imkanları oluşturmaya ve vatandaşlarımızın uzun vadeli refahını artırmaya devam edeceğiz" dedi.

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