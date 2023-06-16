Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, asgari ücretin 500 dolar olma ihtimaline kapıyı kapattı: 'Dolar her gün farklılaşıyor, biz TL konuşmak durumundayız'

"ENFLASYONA EZDİRMEMEYE DÖNÜK BİR YAKLAŞIM SERGİLEYECEĞİZ"

Asgari ücret ile ilgili Yılmaz "Temmuzda önemli bir gündemimiz var. Asgari ücret görüşmeleri başlamış durumda. Normalde yılda 1 yapılırdı. İşveren işçi ve kamu tarafında müzakereler şu anda yapılıyor. Temmuz ayı içinde bitecek ve enflasyona ezdirmemeye dönük bir yaklaşım sergileyeceğiz." dedi.