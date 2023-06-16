Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, asgari ücretin 500 dolar olma ihtimaline kapıyı kapattı: 'Dolar her gün farklılaşıyor, biz TL konuşmak durumundayız'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada "asgari ücret 500 dolar olacak" beklentisine kapıyı kapattı. Yılmaz "Dolar yerinde durmuyor, her gün farklılaşıyor. Biz TL konuşmak durumundayız." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk'te katıldığı bir yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
"ENFLASYONA EZDİRMEMEYE DÖNÜK BİR YAKLAŞIM SERGİLEYECEĞİZ"
Asgari ücret ile ilgili Yılmaz "Temmuzda önemli bir gündemimiz var. Asgari ücret görüşmeleri başlamış durumda. Normalde yılda 1 yapılırdı. İşveren işçi ve kamu tarafında müzakereler şu anda yapılıyor. Temmuz ayı içinde bitecek ve enflasyona ezdirmemeye dönük bir yaklaşım sergileyeceğiz." dedi.
"Asgari ücrette hesaplama yapıldı mı?" sorusuna Yılmaz "Dolar yerinde durmuyor her gün farklılaşıyor. Biz TL konuşmak durumundayız. Ana ilkemiz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek." yanıtını verdi.
"ARKADAŞLARIMIZ ÇALIŞIYORLAR"
Memur ve emekli maaşlarına ilişkin Yılmaz "Memur maaşlarında ve emeklilerle ilgili çalışmalarla ortaya çıkacak değişiklikler var. Şu anda çalışılıyor. Çalışma bakanlığımız çalışıyor. Kademeli bir yaklaşım içinde bakılacaktır. Maaşı 7 bin 500 olanlar artıştan yararlanamadı. Arkadaşlarımız çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.