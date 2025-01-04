Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Açıkladı: En Düşük Emekli Maaşı Artıyor mu?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da ekonomi basını ile bir araya gelerek soruları yanıtladı. Asgari ücretin 2025 için yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 lira olarak belirlenmesi vatandaşı hayal kırıklığına uğratırken, yıl sonu enflasyon rakamları sonrasında en düşük emekli maaşına da iyileştirici bir zam gelmeyeceği anlaşıldı. Yılmaz, emekli maaşlarında yapılacak artışla ilgili konuşarak, asgari ücret oranıyla emekliye artış oranının mukayese edilmesinin doğru olmayacağını savundu.

'ÇOK SAYIDA EMEKLİMİZ BUNDAN FAYDALANIYOR'

Yılmaz, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Birisi bir yıllık süreçle ilgili bir artış, diğeri 6 aylık. Emekli ve memur artışı 6 aylık yapılıyor. Temmuzda tekrar bu artışlar yenilenecek. Burada da kural belli. Biliyorsunuz burada gerçekleşen enflasyon ve toplu sözleşme var, yani burada kural bazlı bir şey var. Burada asıl kural bazlı olmayan konu en düşük emekli aylığı. En düşük emekli aylığı bugün geldiğimiz noktada 12 bin 500 liraya çıkmış durumda. Kök ücretleri daha düşük olan, oldukça önemli sayıda emeklimiz bundan istifade ediyor. Kök ücretinden daha yüksek bir emekli ücreti almış oluyor. Yani primiyle bağlantılı kök ücretinden daha yüksek bir emekli maaşı almış oluyor. Bunu kanunla ancak değiştirebiliyorsunuz. Bu normal sistemden gelen bir şey olmadığı için, kanunla gelen bir yapı olduğundan ancak kanunla düzenlenerek yine sağlanabilir."

'OCAK AYINDA GERÇEKLEŞİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

Cevdet Yılmaz, bu konuda bir çalışma yapacaklarının altını çizerek, "Yani burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek. Nihai çalışma tamamlandıktan sonra grubumuzla kanun çalışmasını gündeme taşıyacağız. Ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: AA