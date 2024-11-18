Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'Enflasyon' Açıklaması: 'Tabii Bir Anda Olmuyor Bu İşler'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Denizli programı kapsamında Valiliği ziyaret etti. Ziyaretin ardından AKP İl Başkanlığı'na geçen Yılmaz, burada partililere seslendi. Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulunan Yılmaz, Türkiye'nin dimdik ayakta olduğunu ve ekonomik meselelerin çözümü noktasında kararlı bir mücadele verdiğini söyledi.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

'BU İŞLER BİR ANDA OLMUYOR'

"Birçok risk göstergesini aşağıya düşürdük. Türkiye'nin kredi notu artmaya başladı. Çok daha istikrarlı bir zemin oluştu. Bu zemin üzerinde başlayan bir düşüş süreci var enflasyonda. Tabii bir anda olmuyor bu işler, bir süreç meselesi. Gelecek sene bu zamanlar, enflasyondan artık fazla konuşmayacağız inşallah. Yine mücadeleye devam edeceğiz ama gündemimizde giderek daha geri sıralara itilecek. Bundan da hiç kuşkunuz olmasın. Buna yönelik her türlü tedbiri hayata geçiriyoruz. Ve bir süre sonra, orta vadedeyse tek haneli enflasyona yeniden döneceğiz. Bu konuda kararlıyız, politikalarımızı hayata geçiriyoruz ve sonuç almaya da başladık. Bundan 4 ay önce yüzde 75,5 olan enflasyon en son 48,5'lara kadar düştü. Giderek önümüzdeki sene daha düşük seviyelere doğru gideceğiz. Bir süre sonra da artık daha istikrarlı bir ortamda büyümeye ve refah artışına devam edeceğiz.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Bizim amacımız kalıcı sosyal refah oluşturmak. 'Ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız' diye bir ilkemiz var bizim AK Parti olarak. Vatandaşımıza doğruları söyleyerek gerçekçi politikalarla sonuç alacağız inşallah. Karşımızdaki muhalefete baktığınız zaman şunu görüyorsunuz bir gelecek vizyonu yok. Sağlıklı politikalar yok. Sağlıklı bir fikri altyapı yok. Ama popülist birtakım söylemlerle destek sağlamaya çalışıyorlar. Enflasyonun düştüğü bu ortamda bu popülist söylemlerin de eskisi kadar artık tesirli olmadığını hep birlikte göreceksiniz inşallah."

Kaynak: AA