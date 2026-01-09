Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan En Düşük Emekli Aylığı Açıklaması

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi basınıyla buluşmasında en düşük emekli aylığına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek, yapılacak düzenlemenin emeklilerin beklentileri ile bütçe dengeleri arasında “optimum bir noktada” şekilleneceğini vurguladı.

Yılmaz, İstanbul'da ekonomi basını ile bir araya gelerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kıymetli Maden Ticaret Sistemi (KMTS) ile birlikte belirli bir miktarın üzerinde altın alımlarının nakit yapılamayacağının hatırlatılması üzerine Yılmaz, burada parasal ödemelerde bankacılık sisteminin kullanılmasının ve işlemlerin kayıt altına alınmasının amaçlandığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yıl sonu enflasyonun hedeflerin üzerinde geldiğine ve OVP'de bir güncelleme olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, bu yıl enflasyonda yüzde 20'nin altını hedeflediklerini söyledi. Yılmaz, "Burada bir güncelleme ihtiyacı şu anda görmüyoruz" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

Yılmaz, en düşük emekli aylığının ne kadar olacağına dair bir soruya karşılık, bu konudaki çalışmaları yaptıklarını, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birlikteliğinde yaptıkları değerlendirmeyi TBMM AK Parti Grubu ile paylaştıklarını, bundan sonraki sürecin buradan takip edilebileceğini bildirdi.

Cevdet Yılmaz, "Burada bir düzenleme yapılacağını ifade edebilirim ancak bu düzenleme bütçe imkanlarımız çerçevesinde, bütçelerimiz, dengelerimiz gözetilerek yapılacak. Bir düzenleme olacak ve emeklilerimize duyarsız kalmadan ama bütçe dengelerimizi de hiçbir şekilde bozmadan optimum noktada bir karar oluşmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin farklı zam aldığına dair bir yorum üzerine Yılmaz, bunun 6 aylık periyotlar halinde düşünülmesi gerektiğini ve yıl genelinde dengeli bir yapının oluştuğunu belirtti.

Sosyal destek sisteminde yeni bir hazırlıklarının olduğunu paylaşan Yılmaz, daha entegre, aile odaklı ve tüm destek sistemlerini birbirine entegre eden yaklaşımı hayata geçirdiklerinde gerçekten ihtiyacı olanlara odaklanabileceklerini, bunu olgunlaştırmaya çalıştıklarını bildirdi.

'BES'TE YÜZDE 20 DE İYİ'

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürülmesinin bütçeye ek katkı yapıp yapmayacağına dair soruya karşılık Yılmaz, bütçeyi bu indirimi göz önünde bulundurarak yaptıklarını, dolayısıyla bu konudaki rakamların çok değişmeyeceğini bildirdi.

Yılmaz, "Yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürülmesi BES'in teşvik edilmediği anlamına gelmiyor, yüzde 20 de oldukça iyi bir teşvik aslında. Biz tabii ki bu bireysel emeklilik sistemini destekliyoruz, bu nedenle de bütçemizde önemli bir rakamı bu destek için ayırmış durumdayız." diye konuştu.

Tasarrufun artırılmasının önemine işaret eden Yılmaz, "Türkiye'de finansal sistemde en fazla gelişme potansiyeli olan alanlardan biri sigortacılık. Yeterince potansiyelimizi henüz harekete geçirebilmiş değiliz bana göre. Bu ne kadar gelişirse toplam finansal istikrarımıza da katkısı olur, tasarruf oranlarımız artmış olur. Bu anlamda BES'i önemli bir miktarda ve kaynakla bütçeden desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, vergi yapılandırmaya ilişkin bir soru üzerine, "Bu konular gündemimizde yok. Düzenli ödeme alışkanlığının toplumumuza yerleşmesi gerekiyor. Bir firma zora düştüyse bununla ilgili gerek bankacılık sisteminde, gerek vergisel konularda, gerek prim konularında uzlaşma mekanizmaları, yeniden yapılandırma mekanizmaları var. O mekanizmaların çalışmasının daha doğru olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA