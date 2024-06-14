Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun düşeceği tarihe ilişkin açıklamada bulundu. Yılmaz, "2025 yılında yüzde 20'nin altında, 2026 yılında tek haneli oranlara ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Haziran ayı Piyasa Katılımcı Anketi sonuçlarına göre, yıl sonu tüketici enflasyonu yüzde 43,52 olarak tahmin edildi.

12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise, yüzde 31,79 olarak ön görüldü.

"HEDEFLERİNE YAKLAŞMAYA DEVAM ETTİ"

Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkez Bankası anketinde enflasyon beklentilerinin düşmeye ve hedeflerine yaklaşmaya devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı - Resim : 1

"UYGULAMA SÜRECEK"

Siyasi istikrar ve güven ortamında Orta Vadeli Programı (OVP) uygulamayı sürdüreceklerine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"2025 yılında yüzde 20'nin altında, 2026 yılında tek haneli oranlara ulaşmayı hedefliyoruz. Para politikasının yanı sıra maliye politikası ve verimliliği artıran yapısal reformlar ile sonuç alacağız. 2024'ün ikinci yarısında başlayacak olan dezenflasyon dönemi istikrar içinde büyüme ve sosyal refahı kalıcı olarak artırma amacımıza da hizmet edecek."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Enflasyon Cevdet Yılmaz
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