Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'Çelişki Yok' Dedi: Enflasyon Düşecek, Büyüme Duracak!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomideki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Orta Vadeli Program'da (OVP) temel amacın enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek ve fiyat istikrarını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Yılmaz "Kısa vadede enflasyonu düşürürken büyümeden fedakarlık gerekebilir" ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Biz yaptığımız bütün politikalarda anlık karala hareket etmiyoruz. Ekonominin düşmanı belirsizliktir. Siyasi belirsizlikleri ortadan kaldırdığımız gibi politika belirsizlikleri de ortadan kaldırmamız çok önemli.

4 amaç var. Birincisi enflasyonu düşürmek, ikincisi büyüme, üçüncüsü depremin yaralarını sarmak ve dördüncüsü ise kalıcı refahı sağlamak. OVP'de en temel amacımız enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak.

Büyümenin nimetlerini bütün kesimlere yaymak istiyoruz. Özellikle deprem yükü hafifledikçe bu önceliklerimize daha fazla yoğunlaşacağız. Geliri yüksek kesimlere prensip olarak sübvansiyon vermememiz lazım. Bunun yerine dar ve orta gelirli kesimleri hedeflememiz gerekli.

Tarımı stratejik sektör olarak değerlendiriyoruz. Planlı üretim kavramıyla hareket ediyoruz. Tarım desteklerine güçlü şekilde devam edeceğiz."

Kaynak: AA