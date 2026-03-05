Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Malezya arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Malezya iş birliğinin birçok alanda mükemmel seviyede seyrettiğini belirterek, ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanımız görüşmede Türkiye-Malezya iş birliğinin her alanda mükemmel seviyede seyrettiğini, ilişkileri daha da geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’da başlayan ve bölgemizi içine alan çatışma ortamının Türkiye tarafından yakından takip edildiğini, çatışmaların uzamasının bölgeyi daha zorlu süreçlere sokabileceğini, Türkiye’nin diplomasinin yeniden devreye alınması için çalıştığını, liderlerle barış odaklı temaslarının süreceğini ifade etti.

Kaynak: AA

