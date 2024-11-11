Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı; SPK'ya Üç Önemli Atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na üç atama gerçekleştirildi. Atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı; SPK'ya Üç Önemli Atama

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre SPK İkinci Başkanlığı görevine Mahmur Sütcü getirildi.

Bir süredir açık olan SPK üyeliklerine ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı; SPK'ya Üç Önemli Atama - Resim : 1

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