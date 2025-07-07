Çöpten Toplayıp Satıyor, Paraya Para Demiyor: Duyanlar Çöpe Atmıyor Hepsini Ona Satıyor
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşayan Cemile Şahin, çöpe atılan yünleri toplayıp yorgan dikiyor. Kurduğu atölyesiyle ilçedeki ilk kadın girişimci olan Şahin, hem geçimini sağlıyor hem de geri dönüşüme katkı sunuyor.
Kaynak: İHA
Suruç’ta yaşayan 51 yaşındaki ev hanımı Cemile Şahin, 2012 yılında küçük bir dikiş makinesiyle başladığı yolculukta bugün kendi yorgan atölyesini kurmuş durumda. Başta minder ve yastık dikerek ev ekonomisine katkıda bulunan Şahin, ilerleyen süreçte elyaf yorgan üretimine yöneldi. Ancak çöplerde gördüğü eski yünler ona farklı bir kapı araladı. Sokaktan topladığı yünleri hijyenik şekilde temizleyip geleneksel yöntemlerle işleyen Şahin, bunları modern makinelerde yorgan haline getirerek satışa sunuyor.
EŞİYLE BİRLİKTE OMUZ OMUZA ÇALIŞIYOR
İşini büyütme sürecinde en büyük destekçisi ise eşi Mehmet Şahin oldu. Esnaf olan Mehmet Şahin, eline çuvalı alıp çöplerden yün topluyor, ardından bu yünleri atölyeye taşıyor. Cemile Şahin ise bu yünleri yıkayıp dezenfekte ettikten sonra geleneksel yöntemlerle işliyor ve makineler yardımıyla yorgan dikiyor.
ATIK DEĞİL, GEÇİM KAYNAĞI
Yünlerin değerlendiğini gören ilçe halkı, artık çöpe atmak yerine bu yünleri Cemile Şahin’in atölyesine getirip satıyor. Böylece hem çöpler azalıyor hem de ekonomik bir döngü oluşuyor. Suruç’un bu alandaki ilk kadın girişimcisi olan Şahin, geri dönüşümle elde ettiği ürünlerle ilçedeki kadınlara da ilham veriyor.
“YÜN YORGANI DENEMEYEN FARKI BİLEMEZ”
Geleneksel yün yorganların sağlığa daha faydalı olduğunu söyleyen Şahin, “Elyaf yerine yün kullandığınızda farkı gerçekten hissediyorsunuz. Annem ve büyükannem yorganları elde yapardı, ben de onlardan öğrendim. Yünle yapılan yorgan vücudu daha iyi sarıyor, daha sağlıklı bir uyku sunuyor” diyor.
HEDEFİ PROFESYONEL ATÖLYE KURMAK
Şahin’in hayali, işini daha profesyonel bir seviyeye taşıyacak büyük bir sanayi tipi makine almak ve atölyesini genişletmek. Devlet desteğiyle bu hayalini gerçekleştirmek isteyen Şahin, kültürel mirası yaşatmak ve kadınlara örnek olmak istiyor. “Teşvik olursa biz daha çok cesaretleniriz” diyen Şahin, geçmişin değerlerini geleceğe taşımak istiyor.
“KADINLAR NE KADAR ÇOĞALIRSA SESLERİ O KADAR DUYULUR”
Kadın girişimciliğinin önemine de dikkat çeken Cemile Şahin, “Ben burada tekim ama daha fazla kadın işin içine girerse daha güçlü oluruz. O zaman daha özgüvenli konuşabilir, daha büyük adımlar atabiliriz” diyerek çağrıda bulundu.
SURUÇ ESNAF ODASI’NDAN DESTEK MESAJI
Suruç Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Demir de Cemile Şahin’in çabalarını takdir ettiklerini belirterek, “Kayıp meslekleri yaşatmak için elimizden gelen desteği sunuyoruz. Cemile Hanım’ın çöplerden topladığı yünlerle üretim yapması takdire şayan. Biz de bu tür kadın girişimcilerin yanındayız” açıklamasında bulundu.
Cemile Şahin’in çabası, sadece bir geri dönüşüm örneği değil; aynı zamanda kadın emeğinin, geleneksel bilginin ve girişimci ruhun başarıyla birleştiği bir yaşam öyküsü.