Çöpten Toplayıp Satıyor, Paraya Para Demiyor: Duyanlar Çöpe Atmıyor Hepsini Ona Satıyor

“YÜN YORGANI DENEMEYEN FARKI BİLEMEZ”

Geleneksel yün yorganların sağlığa daha faydalı olduğunu söyleyen Şahin, “Elyaf yerine yün kullandığınızda farkı gerçekten hissediyorsunuz. Annem ve büyükannem yorganları elde yapardı, ben de onlardan öğrendim. Yünle yapılan yorgan vücudu daha iyi sarıyor, daha sağlıklı bir uyku sunuyor” diyor.

HEDEFİ PROFESYONEL ATÖLYE KURMAK

Şahin’in hayali, işini daha profesyonel bir seviyeye taşıyacak büyük bir sanayi tipi makine almak ve atölyesini genişletmek. Devlet desteğiyle bu hayalini gerçekleştirmek isteyen Şahin, kültürel mirası yaşatmak ve kadınlara örnek olmak istiyor. “Teşvik olursa biz daha çok cesaretleniriz” diyen Şahin, geçmişin değerlerini geleceğe taşımak istiyor.