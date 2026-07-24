'Çok Ucuz' Sloganıyla Başlamıştı: 14 Yıllık Serüvende Son Perde

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Organize perakende sektöründe dengeleri değiştirecek stratejik birleşme süreci tamamlandı. Şok Marketler Ticaret A.Ş., Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimlerin ardından, 14 yıllık geçmişe sahip olan UCZ Mağazacılık Ticaret A.Ş.’yi bünyesine kattı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) birleşme duyuru metnine onay vermesiyle birlikte, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda yürütülen devir operasyonu resmiyet kazanmış oldu.

TÜM VARLIKLAR ŞOK BÜNYESİNDE TOPLANDI

"Kolaylaştırılmış usulde birleşme" yöntemiyle gerçekleştirilen işlem kapsamında, UCZ Mağazacılık’ın tüm borçları, alacakları, taşınmazları ve ticari hakları bir bütün halinde Şok Marketler’e geçti. Bu hamleyle birlikte UCZ'nin ticari unvanı ve tüzel kişiliği ortadan kalkarken, şirketin finansal ve operasyonel gücü tamamen ŞOK çatısı altında birleşti.

10 MAĞAZADAN 800 ŞUBEYE UZANAN SERÜVEN

Perakende sektöründe "ucuz" kelimesinin sessiz harflerinden ilham alarak 2012 yılında sadece 10 mağazayla yola çıkan UCZ Market, kısa sürede bir büyüme trendi yakalamıştı. Mahalle aralarına kadar girerek bakkal samimiyeti ve düşük fiyat politikasını harmanlayan zincir, "çok ucuz" sloganıyla kısa sürede 800'den fazla şubeye ulaşarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak franchise sistemindeki operasyonel zorluklar, artan maliyetler ve kurucu ortakların yönetimden çekilmesi, markayı finansal olarak zorlu bir sürece sürükledi.

SOKAKLARDAKİ TABELALAR ZATEN DÖNÜŞMÜŞTÜ

Yaşanan stratejik ve yönetimsel belirsizliklerin ardından UCZ için en büyük kırılma noktası 2017 yılında yaşandı. Yıldız Holding’in devreye girerek zinciri satın almasıyla birlikte, UCZ şubelerinin çok büyük bir kısmı kademeli olarak ŞOK Marketler’e dönüştürülmüştü. Sokaklardaki UCZ tabelaları uzun süre önce kalkmış olsa da arka planda devam eden hukuki ve finansal süreç, SPK'nın son onayıyla birlikte nihayete erdi ve 14 yıllık marka resmi olarak perakende tarihine karıştı.

Kaynak: Haber Merkezi