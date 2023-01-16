Çok konuşulan fotoğrafın perde arkası: Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'göreve geri dönebilir' iddialarına yanıt

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 16 Aralık 2022'de Enerji Bakanlığı'nın düzenlediği “Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Törenine” katılmasının ardından ortaya atılan “Nurettin Nebati'nin yerine mi geliyor?" sorusuna yanıt verdi.

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Çok konuşulan fotoğrafın perde arkası: Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'göreve geri dönebilir' iddialarına yanıt

Şimşek, 16 Aralık 2022'de Enerji Bakanlığı'nın düzenlediği “Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Törenine” katıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte kurdele kesti. Erdoğan'ı karşılama töreninde de bulunan Şimşek'in yıllar sonra Erdoğan'la fotoğraf vermesi, akıllara, “Nurettin Nebati'nin yerine Şimşek mi geliyor?” sorusunu getirdi.

Sözcü’den Veli Toprak'ın haberine göre, Şimşek'in Erdoğan'la yan yana fotoğrafı için “Ben istemedim, adamları (Erdoğan'ı kastediyor) ayarladı” dediği öğrenildi. Şimşek’in “Dönmem. Ancak bana bir görev verilse bile bana bırakmaz, dönmemin bir anlamı olmaz” dediği ifade ediliyor.

EKONOMİ YÖNETİMİNİ ELEŞTİRDİ

Söz konusu habere göre, dolar ve faiz artışlarının yaşanan ekonomik sıkıntıları açıklamaya yetmeyeceğini savunan Şimşek, “Büyük tsunami geliyor. Dünyada birçok ülke parayı, yatırımı çekiyor. Bizde öyle bir durum söz konusu değil” dedi. Enflasyonun ineceği tezlerine katılmadığını da belirten Şimşek, iktidarın ekonomi politikasını ise şöyle değerlendirdi:

“Sürekli para basılıyor, halen de basılacak gibi görünüyor. Böyle enflasyon mu düşer? BİM'e, A-101‘e baskı yapmakla, ‘Fiyatları indirin, zam yapmayın' demekle enflasyon düşmez. Bildiğim bir marketin kâr marjı sadece yüzde 4. Nereye kadar ‘Zam yapmayın' diyebilirsiniz.”

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