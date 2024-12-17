Çocuklu Aileler Yaşadı! 66 Bin 104 Lira Para Verilecek
Almanya'da artan yaşam maliyetleri nedeniyle ailelerin tasarruf arayışı sürerken, yeni yılda özellikle gurbetçileri ilgilendiren sevindirici bir gelişme yaşandı.
Kaynak: Artı49
Ocak ayından itibaren çocuklu aileler, ayda 1.800 Euro'ya kadar ödenek alabilecek. Bu destek, özellikle çocuk yetiştirmek için işten uzak kalan ebeveynler için büyük bir gelir olarak ekonomik rahatlama sağlayacak. 1.800 Euro, güncel döviz kuruyla 66.104,24 TL’ye denk geliyor.
EBEVEYN PARASI İLE GELİR KAYBI TELAFİ EDİLİYOR
Almanya'da ailelere sağlanan devlet yardımları arasında çocuk parası, çocuk yardımı ve ebeveyn parası öne çıkıyor. Çocuğun doğumundan sonraki ilk üç yıl boyunca ebeveynlerden biri evde kalmayı tercih ettiğinde, maaş kaybı yaşanabiliyor. Bu kaybı telafi etmek amacıyla sunulan "ebeveyn parası" ve "ebeveyn parası plus", aile bütçelerini destekliyor.
Ebeveyn parasının tutarı, çocuğun doğumundan önceki net gelire göre hesaplanıyor. Gelir ne kadar yüksekse, alınan ebeveyn parası da o kadar artıyor. Uzmanlar, başvurunun eksiksiz ve zamanında yapılmasını önererek gereksiz gecikmelerin önüne geçilebileceğini vurguluyor.
NASIL DAHA FAZLA ÖDENEK ALINABİLİR?
Temel ebeveyn parası, aylık en az 300 Euro, en fazla 1.800 Euro olarak belirleniyor. Ayrıca, ebeveynler dört aya kadar Ebeveyn Parası Plus talep edebiliyor. Bu uygulamada, aylık ödeme 150 ila 900 Euro arasında değişirken, ebeveynlerin haftada 24 ila 32 saat arasında yarı zamanlı çalışmaları gerekiyor.
UZMANLAR ÖDENEK ARTIRMA YOLUNU PAYLAŞTI
Uzmanlar, ebeveyn ödeneğini artırmak için bazı önerilerde bulunuyor:
Net Geliri Yüksek Tutmak: Noel ve tatil ücretleri gibi ikramiyelerin, yıla yayılması durumunda net gelire dahil edilmesi sağlanabilir.
Vergi Planlaması: Vergilendirilebilir geliri azaltan şirket emeklilik planı katkıları geçici olarak askıya alınabilir.
Vergi Sınıfı Değişikliği: Vergi sınıfının değiştirilmesiyle net gelir artırılabilir, bu da ebeveyn ödeneğini yükseltebilir.