Çocuklu Aileler Yaşadı! 66 Bin 104 Lira Para Verilecek

EBEVEYN PARASI İLE GELİR KAYBI TELAFİ EDİLİYOR

Almanya'da ailelere sağlanan devlet yardımları arasında çocuk parası, çocuk yardımı ve ebeveyn parası öne çıkıyor. Çocuğun doğumundan sonraki ilk üç yıl boyunca ebeveynlerden biri evde kalmayı tercih ettiğinde, maaş kaybı yaşanabiliyor. Bu kaybı telafi etmek amacıyla sunulan "ebeveyn parası" ve "ebeveyn parası plus", aile bütçelerini destekliyor.

Ebeveyn parasının tutarı, çocuğun doğumundan önceki net gelire göre hesaplanıyor. Gelir ne kadar yüksekse, alınan ebeveyn parası da o kadar artıyor. Uzmanlar, başvurunun eksiksiz ve zamanında yapılmasını önererek gereksiz gecikmelerin önüne geçilebileceğini vurguluyor.