Çocukken Merak Saldı, Evinin Bir Odasında 37 Çeşit Üretiyor! Parayı Koyacak Yer Bulamıyor

EŞİNİN HEDİYESİ ŞİFAYA DÖNÜŞTÜ

Sirke üretiminin kendisi için bir tutku olduğunu ifade eden Köse, "Bölgemizde birçok şifalı alternatif tıpta kullanılan ürünler var. Sirke atalarımızdan günümüze gelen bir şifa kaynağı. Önemli olan temiz bir şekilde sirke analarını sağlıklı bir şekilde oluşturulunca bölgedeki tüm çiçeklerin, bitkilerin sirkesi oluyor. 37 çeşit bitkiden sirke üretimini başardım. Hepsinin ayrı ayrı şifası var. Ama alternatif tıpta olsa hekime danışılmadan kullanılmamalı. Eşim gelincik çiçeği hediye getirmişti ‘nerede’ diye sorduğunda sirke olarak kendisine gösterdim çok şaşırmıştı. Benim için üretmesi keyifli bir ürün" diye konuştu.