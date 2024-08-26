Çocuğu Okula Giden Aileler Havalara Uçacak: Her Ay 6 Bin 545 Lira Verilecek
Çocuğunu okula gönderen milyonlarca anne ve babayı ilgilendiren önemli gelişmeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş açıkladı. Ailelere her ay 6 bin 545 lira para desteği verilecek. İşte ayrıntılar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğu okula giden aileler için önemli bir destek paketi açıkladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyurulan müjdeye göre, maddi durumu yetersiz ailelere her ay 6.545 TL ödeme yapılacak.
Okulların açılmasına sayılı günler kala, eğitim masrafları altında zorlanan veliler için büyük bir rahatlama sağlayacak olan destek paketi, 12 ay boyunca devam edecek. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı kapsamında yapılacak bu ödemeler, ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefliyor.
SED yardımı çerçevesinde ödenecek tutarlar, ailelerin ihtiyaç durumuna göre 5 bin TL ile 7 bin TL arasında değişiklik gösterecek. Bu yardımdan yararlanmak isteyen aileler, ikamet ettikleri yere en yakın Sosyal Hizmet Merkezi'ne başvuruda bulunabilir. Ayrıca, e-Devlet üzerinden de başvurular kabul edilecek.
Bu destekten yalnızca ekonomik yoksunluk içinde olup, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamayan aileler faydalanabilecek. Başvurular sonrasında ailelerin durumu titizlikle incelenecek ve yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
SED YARDIMI NEDİR?
Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.