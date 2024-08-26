Çocuğu Okula Giden Aileler Havalara Uçacak: Her Ay 6 Bin 545 Lira Verilecek

SED yardımı çerçevesinde ödenecek tutarlar, ailelerin ihtiyaç durumuna göre 5 bin TL ile 7 bin TL arasında değişiklik gösterecek. Bu yardımdan yararlanmak isteyen aileler, ikamet ettikleri yere en yakın Sosyal Hizmet Merkezi'ne başvuruda bulunabilir. Ayrıca, e-Devlet üzerinden de başvurular kabul edilecek.