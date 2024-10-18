Coca-Cola Ürünlerini Geri Çağırdı: Binlerce Ürün Marketlerden Toplatılıyor
Coca-Cola'nın 13 binden fazla kutu Minute Maid Zero Sugar Limonata’yı yanlış etiketleme sebebiyle geri çağırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Coca-Cola'nın 13 binden fazla kutu Minute Maid Zero Sugar Limonata’yı yanlış etiketleme sebebiyle geri çağırdığını açıkladı. Etiketlerinde "sıfır şeker" ifadesi bulunan bu kutular, gerçekte tam şekerli limonata içerdiği tespit edildi. Coca-Cola, söz konusu ürünlerin geri çağrılması gerektiğini belirtti.
FDA, bu durumu "olası sağlık riski düşük" olarak değerlendirerek, geri çağırma işlemini ikinci sınıf olarak sınıflandırdı. Bu sınıf, yanlış etiketlemenin potansiyel sağlık sorunlarına yol açabileceğini, ancak riskin uzak olduğunu ifade ediyor.
Yanlış etiketlemenin en çok etkileyeceği gruplardan biri diyabet hastaları ve şeker alımını kısıtlayan bireyler olarak öne çıkıyor; çünkü bir kutu Minute Maid Limonata yaklaşık 40 gram şeker içeriyor. Geri çağrılan ürünler, Indiana, Kentucky ve Ohio'daki çeşitli perakende mağazalarına dağıtıldı ve tüketiciler, ambalajlarında bulunan FEB1725CNA veya FEB1725CNB kodlarıyla bu ürünleri tanıyabilirler.
Coca-Cola, CNN’e yaptığı açıklamada, "Etkilenen tüm ürünler piyasadan çekildi ve geri çağırma süreci bu bölgelerde tamamlandı" dedi.