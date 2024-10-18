Coca-Cola Ürünlerini Geri Çağırdı: Binlerce Ürün Marketlerden Toplatılıyor

Yanlış etiketlemenin en çok etkileyeceği gruplardan biri diyabet hastaları ve şeker alımını kısıtlayan bireyler olarak öne çıkıyor; çünkü bir kutu Minute Maid Limonata yaklaşık 40 gram şeker içeriyor. Geri çağrılan ürünler, Indiana, Kentucky ve Ohio'daki çeşitli perakende mağazalarına dağıtıldı ve tüketiciler, ambalajlarında bulunan FEB1725CNA veya FEB1725CNB kodlarıyla bu ürünleri tanıyabilirler.