Clio Fiyatına BMW, Egea Fiyatına Mercedes! Plakayı Taktığınız An Fiyatı Yüzde 20’ye kadar düşüyor: Sıfır ve İkinci El Otomobilde Tablo Değişti

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI ARTACAK MI?

Nazik ikinci el araba almak isteyenler için şu anda oldukça cazip fırsatlar olduğunun altını çizerek, fiyatlarda son bir buçuk yılda yüzde 20 oranında geri çekilme olduğunu belirtti. Fiyatların diplerden küçük artışlarla yükselebileceğini kaydeden Nazik, agresif bir zam hareketinin olmayacağını ifade etti ve, “Sıfır kilometre araçlar hala tercih sebebi olabilir ancak artık daha konforlu ve kaliteli ikinci el seçenekler de var. Bu durum, sıfır araç fiyatlarının ne kadar arttığını gözler önüne seriyor” yorumunu yaptı.