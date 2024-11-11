Clio Fiyatına BMW, Egea Fiyatına Mercedes! Plakayı Taktığınız An Fiyatı Yüzde 20’ye kadar düşüyor: Sıfır ve İkinci El Otomobilde Tablo Değişti
Sıfır araba ve ikinci el otomobil fiyatları için sektör temsilcilerinden uyarı geldi. Peki araba fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, otomobil piyasasında tüm dengelerin değiştiğini dile getirdi. İkinci el otomobillerde en çok değer kaybeden modelleri de açıklayan Nazik, ikinci el araç fiyatlarında küçük yükselişle, sıfır kilometre araçlarda fiyat artışlarının sürebileceğini açıkladı.
Geçtiğimiz yıllarda ikinci el araba fiyatları sıfır otomobil fiyatlarının üzerine çıkmıştı. Sebebi ise düşük faiz politikaları ve sıfır araç tedarik sorunlarıydı. Ancak son 1 yılda tedarik problemlerinin çözülmesi, GSR2 regülasyonunun getirdiği ek maliyetler ve yüksek vergi yükü nedeniyle sıfır kilometre araba fiyatları yeniden yükselişe geçerken, ikinci el otomobil fiyatları ise sabit kaldı. Aradaki fiyat farkı ise yeniden açıldı.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, “Öyle ki, sıfır kilometre bir Renault Clio 1.0 TCe X-Tronic fiyatına 2019 model BMW 118i, Fiat Egea 1.6 MultiJet fiyatına 2018 model Mercedes CLA 180d ve Hyundai Bayon fiyatına 2013 model Range Rover Evoque alınabiliyor" ifadelerini kullandı.
EN ÇOK O MODELLERDE DEĞER KAYBI VAR
Nazik, ikinci el oto pazarında marka marka değer kayıplarını açıkladı. Chery Tiggo 8 Pro Max’in ikinci elde yüzde 15 değer kaybına uğradığını ancak Tesla ve Togg gibi doğuştan elektrikli araçlarda bu oranın yüzde 8-10 civarında olduğunu belirten uzman isim, içten yanmalı araçların elektrikli alternatiflerinde ise yüzde 20’ye varan kayıp olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi:
"Değer kaybını belirleyen en önemli etken vergi dilimi ve fiyat. Düşük vergi diliminde yer alan araçlar, sıfır kilometre fiyatları daha uygun olduğu için ikinci elde daha az değer kaybediyor ve bu araçlara talep daha yüksek oluyor.”
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI ARTACAK MI?
Nazik ikinci el araba almak isteyenler için şu anda oldukça cazip fırsatlar olduğunun altını çizerek, fiyatlarda son bir buçuk yılda yüzde 20 oranında geri çekilme olduğunu belirtti. Fiyatların diplerden küçük artışlarla yükselebileceğini kaydeden Nazik, agresif bir zam hareketinin olmayacağını ifade etti ve, “Sıfır kilometre araçlar hala tercih sebebi olabilir ancak artık daha konforlu ve kaliteli ikinci el seçenekler de var. Bu durum, sıfır araç fiyatlarının ne kadar arttığını gözler önüne seriyor” yorumunu yaptı.
SIFIR OTOMOBİLE MALİYET ZAMMI
Sıfır kilometre araç pazarında, GSR2 regülasyonuna geçişin stokları erittiğini belirten Nazik, bu nedenle agresif yıl sonu kampanyaları beklemediklerini ve artan maliyetler nedeniyle fiyat artışlarının görülebileceğini ifade etti. Faiz oranlarındaki düşüşle birlikte ikinci el araç fiyatlarında küçük yükselişler beklenirken, sıfır kilometre araçlarda fiyat artışlarının süreceği öngörülüyor.