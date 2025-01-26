Çinli Otomobil Devinde Büyük Skandal! Binlerce Elektrikli Aracını Geri Çağırdı, Hepsi Arızalı Çıktı
Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli otomobil modeli SU7'deki yazılım hatası nedeniyle 30 bin 931 aracı geri çağırma kararı aldı. Sorun, aracın otonom park sistemiyle ilgili bir yazılım hatasından kaynaklanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
6 Şubat 2024 ile 26 Kasım 2024 tarihleri arasında üretilen SU7 elektrikli sedan modellerinde, otonom park işlemi sırasında beklenmeyen davranışlar gözlemleniyor. Bu durum, araçların çiziklere ve çarpışmalara yol açabiliyor.
SORUN NASIL ORTAYA ÇIKTI?
14 Kasım 2024 tarihinde bir SU7 sahibi, aracının otonom park etme sırasında zarar gördüğünü bildirdi. Yapılan incelemelerde, aracın algılama sisteminde bir hata olduğu ve bu hatanın bulut tabanlı zamanlama senkronizasyon sorunu nedeniyle meydana geldiği belirlendi.
ÇÖZÜM İÇİN KABLOSUZ GÜNCELLEME YOLDA
Xiaomi, sorunu çözmek için etkilenen araçlara ücretsiz kablosuz (OTA) güncelleme gönderecek. Bu güncelleme, SU7 sahiplerinin servis merkezine gitmeden, araçlarının dahili internet bağlantısı üzerinden kolayca yüklenebilecek.
Xiaomi ayrıca, bulut tarafında yapılan düzeltici önlemler ve eklenen güvenlik önlemleriyle, bu sorunun tekrarlanma riskini ortadan kaldırdığını açıkladı. Etkilenen araç sahiplerine güncelleme hakkında bilgilendirme yapılacak.