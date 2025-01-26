Çinli Otomobil Devinde Büyük Skandal! Binlerce Elektrikli Aracını Geri Çağırdı, Hepsi Arızalı Çıktı

SORUN NASIL ORTAYA ÇIKTI?

14 Kasım 2024 tarihinde bir SU7 sahibi, aracının otonom park etme sırasında zarar gördüğünü bildirdi. Yapılan incelemelerde, aracın algılama sisteminde bir hata olduğu ve bu hatanın bulut tabanlı zamanlama senkronizasyon sorunu nedeniyle meydana geldiği belirlendi.