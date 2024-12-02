Çinekop ve Hamsiye Yoğun İlgi! Tezgahlarda Yerini Alan Balıkların Fiyatı Belli Oldu
Kocaeli'de palamut sezonunun sona ermesiyle birlikte tezgahlar, çinekop ve hamsiyle dolmaya başladı. Balıkçı esnafı, balıkların en yağlı ve lezzetli döneminde olduğunu belirtirken, önümüzdeki günlerde fiyatların düşmesini beklediklerini ifade ediyor.
Kaynak: İHA
Kış mevsiminde balık miktarındaki azalma fiyatlarda dalgalanmalara yol açsa da vatandaşların balığa olan ilgisi azalmıyor. Özellikle hamsi ve çinekop, son dönemde en çok tercih edilen balıklar arasında yer alıyor.
GÜNCEL BALIK FİYATLARI
Kocaeli'deki balık tezgahlarında ürünler şu fiyatlardan satılıyor:
Hamsi: 300 TL/kg
Çinekop: 350 TL/kg
Palamut (adet): 250 TL
Turna mezgit: 600 TL/kg
Barbun: 500 TL/kg
İstavrit: 150 TL/kg
Levrek ve çupra (adet): 200 TL
Norveç somonu: 550 TL/kg
Sarıkanat: 500 TL/kg
Mezgit: 350 TL/kg
ESNAFTAN FİYAT VE SEZON DEĞERLENDİRMESİ
Balıkçı Oktay Güngördü, hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçıların fiyat artışlarına yol açtığını belirtti. Güngördü, "Palamut fiyatı 250 TL. Geçen hafta palamut daha çok tercih ediliyordu ama son günlerde hamsi ve çinekop öne çıktı. Şu an hamsinin kilogram fiyatı 300 TL, çinekop ise 350 TL’den satılıyor. Ancak fiyatların önümüzdeki günlerde düşmesini bekliyoruz" dedi.
Bir başka esnaf ise palamudun bolluğunun diğer balıkların fiyatlarını da etkilediğine dikkat çekerek, "Palamut bol olduğu için fiyatlar geçen yıla göre daha uygun. Hamsi şu anda 300 TL ama Karadeniz’den gelen hamsilerle birlikte fiyatların düşmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.
"BALIKLARIN EN LEZZETLİ ZAMANI"
Bölge esnafından Sinan Fuat ise balıkların en yağlı ve lezzetli döneminde olduğuna vurgu yaparak, "Şu anda balıkların ızgarada en güzel olduğu zaman. Balık sevenler bu dönemi kaçırmasın. Fiyatlar yüksek gibi görünse de önümüzdeki günlerde biraz daha uygun hale gelecektir" ifadelerini kullandı.
Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte balıkların sofralarda daha sık yer alacağı öngörülüyor. Fiyatların hava koşullarına bağlı olarak değişmeye devam etmesi bekleniyor.