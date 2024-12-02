Çinekop ve Hamsiye Yoğun İlgi! Tezgahlarda Yerini Alan Balıkların Fiyatı Belli Oldu

Bir başka esnaf ise palamudun bolluğunun diğer balıkların fiyatlarını da etkilediğine dikkat çekerek, "Palamut bol olduğu için fiyatlar geçen yıla göre daha uygun. Hamsi şu anda 300 TL ama Karadeniz’den gelen hamsilerle birlikte fiyatların düşmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"BALIKLARIN EN LEZZETLİ ZAMANI"

Bölge esnafından Sinan Fuat ise balıkların en yağlı ve lezzetli döneminde olduğuna vurgu yaparak, "Şu anda balıkların ızgarada en güzel olduğu zaman. Balık sevenler bu dönemi kaçırmasın. Fiyatlar yüksek gibi görünse de önümüzdeki günlerde biraz daha uygun hale gelecektir" ifadelerini kullandı.

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte balıkların sofralarda daha sık yer alacağı öngörülüyor. Fiyatların hava koşullarına bağlı olarak değişmeye devam etmesi bekleniyor.