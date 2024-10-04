Çin’den İthal Elektrikli Otomobile Vergi! Yasa Tasarısı Kabul Edildi: Yüzde 45 Oranında…

Avrupa Parlamentosu’nda Çin’den ithal edilen araçlara ilgili karar geldi. Buna göre AB Çin’den gelen araçlar için yüzde 45'e kadar ilave gümrük vergisi alacak.

Çin’den İthal Elektrikli Otomobile Vergi! Yasa Tasarısı Kabul Edildi: Yüzde 45 Oranında…

Avrupa Birliği Cuma günü Çin'den gelen elektrikli araçlara yüzde 45'e varan ek gümrük vergisi getirilmesi yönünde oy kullandı. Söz konusu hamlenin Pekin ile olan ticaret gerginliğini artırması bekleniyor.

Bloomberg’in aktardığı haberde, kimliğinin gizli tutulmasını isteyen isimler bloğun yürütme kolu olan Avrupa Komisyonu'nun artık beş yıl sürecek vergileri uygulamaya devam edebileceğini söyledi. Bir dizi ülke ise oylamada çekimser kaldı.

AB'nin kararı, Çin'in endüstrisini haksız yere sübvanse ettiğini tespit eden bir soruşturmanın ardından geldi.

Geçtiğimiz yıl Çin ile 739 milyar euro (815 milyar dolar) değerinde ticaret yapan AB, vergilerle ilerlemek isteyip istemediği konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Etiketler
Otomobil
Merkez Bankası'ndan Reel Efektif Döviz Kuru Açıklaması: Bir Ayın Ardından Yeniden... Merkez Bankası'ndan Reel Efektif Döviz Kuru Açıklaması
İstanbul'da Olduğunu Bilen Yok! Gelenler Yeşilliğine Hayran Kalıyor İstanbul'da Olduğunu Bilen Yok! Gelenler Yeşilliğine Hayran Kalıyor
İpi Çekildi! Yeni Sezona Taşınan Kanal D Dizisi İçin Final Kararı İpi Çekildi! Yeni Sezona Taşınan Kanal D Dizisi İçin Final Kararı
On Milyarlarca Dolar! 6 Ay Önce Dünyanın En Zenginiydi: Serveti Sabun Gibi Eridi 6 Ay Önce Dünyanın En Zenginiydi: Serveti Eridi