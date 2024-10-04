Çin’den İthal Elektrikli Otomobile Vergi! Yasa Tasarısı Kabul Edildi: Yüzde 45 Oranında…

Avrupa Birliği Cuma günü Çin'den gelen elektrikli araçlara yüzde 45'e varan ek gümrük vergisi getirilmesi yönünde oy kullandı. Söz konusu hamlenin Pekin ile olan ticaret gerginliğini artırması bekleniyor.

Bloomberg’in aktardığı haberde, kimliğinin gizli tutulmasını isteyen isimler bloğun yürütme kolu olan Avrupa Komisyonu'nun artık beş yıl sürecek vergileri uygulamaya devam edebileceğini söyledi. Bir dizi ülke ise oylamada çekimser kaldı.

AB'nin kararı, Çin'in endüstrisini haksız yere sübvanse ettiğini tespit eden bir soruşturmanın ardından geldi.

Geçtiğimiz yıl Çin ile 739 milyar euro (815 milyar dolar) değerinde ticaret yapan AB, vergilerle ilerlemek isteyip istemediği konusunda ikiye bölünmüş durumda.