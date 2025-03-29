Çimsa Çimento Borsayı Hareketlendirecek! Tarih Verildi, Büyük Kar Olacak

Açıklamaya göre, Çimsa’nın 2024 yılına ait konsolide dönem net karı üzerinden, Esas Sözleşme’nin 26. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğlerine uygun olarak hesaplanan net dağıtılabilir kar miktarı 2.653.880.881,69 TL olarak belirlendi. Bu miktarın, 2 Nisan 2025 tarihinde hak sahiplerine dağıtılacak temettü için kullanılacağı ifade edildi.