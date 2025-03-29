Çimsa Çimento Borsayı Hareketlendirecek! Tarih Verildi, Büyük Kar Olacak
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA), 2024 yılına ait kar payı dağıtım kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile duyurdu. Şirket, 27 Mart 2025 tarihinde yapılan bildirimde, Genel Kurul’da alınan kararla 2024 yılına ait net dağıtılabilir dönem karının nasıl dağıtılacağına ilişkin kararın verildiğini bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Açıklamaya göre, Çimsa’nın 2024 yılına ait konsolide dönem net karı üzerinden, Esas Sözleşme’nin 26. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğlerine uygun olarak hesaplanan net dağıtılabilir kar miktarı 2.653.880.881,69 TL olarak belirlendi. Bu miktarın, 2 Nisan 2025 tarihinde hak sahiplerine dağıtılacak temettü için kullanılacağı ifade edildi.
TEMETTÜ DAĞITIMI NE KADAR OLACAK?
Şirket tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılına ait dağıtılacak temettü miktarının hisse başına brüt 0,6345237 TL, net ise 0,5393451 TL olacağı belirtildi. 2 Nisan 2025 tarihinde hak kullanım tarihinin başlayacağı temettü dağıtımı, Çimsa pay sahiplerine nakden yapılacak.
KAR PAYI DAĞITIMININ DETAYLARI
Çimsa, 2024 yılına ait dağıtılabilir karının genel kurulda onaylanan şekilde paylaşılacağı bilgisini verdi. Dağıtılacak toplam brüt kar payı 600.000.000,00 TL olarak belirlenirken, bu tutarın 47.279.554,70 TL’lik birinci kâr payı ve 552.720.445,30 TL’lik ikinci kâr payı şeklinde dağıtılacağı açıklandı. Ayrıca, 2024 yılına ait karın bir kısmı, olağanüstü yedekler ve kanuni yedek akçelere ayrılacak.
Genel Kurulda alınan karara göre, 600.000.000,00 TL’lik brüt temettü payı, 2 Nisan 2025 tarihinden itibaren nakden dağıtılacak. Bu karar, 27 Mart 2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında alındı.