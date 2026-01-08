Çiğ Sütte Yeni Rakam Belli Oldu

Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt için yeni tavsiye fiyatını açıkladı.

Çiğ Sütte Yeni Rakam Belli Oldu
Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt için yeni tavsiye fiyatını belirledi. Buna göre, üreticinin eline litre başına net 22,22 lira geçecek fiyat, 22 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak. USK’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü için belirlenen tavsiye satış fiyatı, çiğ süt desteği hariç tutuldu. Soğutma, nakliye ve benzeri cari giderlerin üretici tarafından karşılanması halinde bu kalemler ayrıca ödenecek.

NİSANDA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Açıklamada, baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her 0,1’lik değişim için litre başına 33 kuruş fark uygulanacağı belirtildi. Yeni fiyatın, piyasa koşulları doğrultusunda Nisan 2026’da yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

