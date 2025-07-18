Çiftçiyi Ağlatan Hasat: Eken Çok Olunca Fiyatı 45 Bin TL'den 10 Bin TL'ye Düştü

Tokat’ın Erbaa ilçesinde karpuz üretimi bu yıl rekolte açısından yüz güldürse de fiyatlar üreticiyi hayal kırıklığına uğrattı. Dönüm başına gelir 10 bin TL’ye kadar gerilerken, üretici ve komisyoncu piyasanın baskısı altında.

Kaynak: İHA

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Çiftçiyi Ağlatan Hasat: Eken Çok Olunca Fiyatı 45 Bin TL'den 10 Bin TL'ye Düştü - Resim: 1

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde karpuz hasadı başladı. Geçtiğimiz yıla göre verim artarken, fiyatlardaki sert düşüş üreticilerin moralini bozdu. Tarladan çıkan karpuzun dönüm başına getirisi bu yıl sadece 10 bin liraya kadar geriledi.

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Çiftçiyi Ağlatan Hasat: Eken Çok Olunca Fiyatı 45 Bin TL'den 10 Bin TL'ye Düştü - Resim: 2

GEÇEN YIL 45 BİN TL'YE SATILIYORDU

150 dönümlük alanda karpuz yetiştiren üretici Alper Kemeröz, geçen yıl dönüm başına 45 bin TL’ye satabildiği ürününü bu yıl dörtte bir fiyatına elden çıkardığını söyledi. Kemeröz, "Bu fiyata bile satabiliyorsak kendimizi şanslı sayıyoruz. En azından ürün tarlada kalmadı" diyerek durumu özetledi.

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Çiftçiyi Ağlatan Hasat: Eken Çok Olunca Fiyatı 45 Bin TL'den 10 Bin TL'ye Düştü - Resim: 3

BİR DÖNÜMDEN 15-20 TON ARASI ÜRÜN

Verim açısından oldukça başarılı bir sezon geçirdiklerini dile getiren Kemeröz, bir dönümden ortalama 15 ila 20 ton arasında karpuz elde ettiklerini belirtti. Ancak bu bolluk, pazardaki arz fazlasıyla birleşince fiyatlar hızla düştü.

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Çiftçiyi Ağlatan Hasat: Eken Çok Olunca Fiyatı 45 Bin TL'den 10 Bin TL'ye Düştü - Resim: 4

“PİYASADA CİDDİ BİR DÜŞÜŞ VAR”

Mersin’de karpuz alım satımı yapan komisyoncu Mehmet Özkan ise, bu yıl Türkiye genelinde karpuz ekiminin fazla olması nedeniyle fiyatların dibe vurduğunu söyledi. Özkan, “Rekolte yüksek, ekim alanı da arttı. Arz fazla olunca fiyatlar kaçınılmaz olarak geriledi” açıklamasında bulundu.

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Çiftçiyi Ağlatan Hasat: Eken Çok Olunca Fiyatı 45 Bin TL'den 10 Bin TL'ye Düştü - Resim: 5

ÜRÜN BOL AMA KAZANÇ AZ

Yüksek verime rağmen üreticinin kazancının düşmesi, tarım sektöründe gelir-gider dengesizliğini bir kez daha gündeme taşıdı. Üreticiler artık karpuzdan elde ettikleri düşük gelirle sadece masraflarını karşılamaya çalışıyor.

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