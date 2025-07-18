Çiftçiyi Ağlatan Hasat: Eken Çok Olunca Fiyatı 45 Bin TL'den 10 Bin TL'ye Düştü
Tokat’ın Erbaa ilçesinde karpuz üretimi bu yıl rekolte açısından yüz güldürse de fiyatlar üreticiyi hayal kırıklığına uğrattı. Dönüm başına gelir 10 bin TL’ye kadar gerilerken, üretici ve komisyoncu piyasanın baskısı altında.
Kaynak: İHA
Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde karpuz hasadı başladı. Geçtiğimiz yıla göre verim artarken, fiyatlardaki sert düşüş üreticilerin moralini bozdu. Tarladan çıkan karpuzun dönüm başına getirisi bu yıl sadece 10 bin liraya kadar geriledi.
GEÇEN YIL 45 BİN TL'YE SATILIYORDU
150 dönümlük alanda karpuz yetiştiren üretici Alper Kemeröz, geçen yıl dönüm başına 45 bin TL’ye satabildiği ürününü bu yıl dörtte bir fiyatına elden çıkardığını söyledi. Kemeröz, "Bu fiyata bile satabiliyorsak kendimizi şanslı sayıyoruz. En azından ürün tarlada kalmadı" diyerek durumu özetledi.
BİR DÖNÜMDEN 15-20 TON ARASI ÜRÜN
Verim açısından oldukça başarılı bir sezon geçirdiklerini dile getiren Kemeröz, bir dönümden ortalama 15 ila 20 ton arasında karpuz elde ettiklerini belirtti. Ancak bu bolluk, pazardaki arz fazlasıyla birleşince fiyatlar hızla düştü.
“PİYASADA CİDDİ BİR DÜŞÜŞ VAR”
Mersin’de karpuz alım satımı yapan komisyoncu Mehmet Özkan ise, bu yıl Türkiye genelinde karpuz ekiminin fazla olması nedeniyle fiyatların dibe vurduğunu söyledi. Özkan, “Rekolte yüksek, ekim alanı da arttı. Arz fazla olunca fiyatlar kaçınılmaz olarak geriledi” açıklamasında bulundu.
ÜRÜN BOL AMA KAZANÇ AZ
Yüksek verime rağmen üreticinin kazancının düşmesi, tarım sektöründe gelir-gider dengesizliğini bir kez daha gündeme taşıdı. Üreticiler artık karpuzdan elde ettikleri düşük gelirle sadece masraflarını karşılamaya çalışıyor.