Çiftçiyi Ağlatan Hasat: Eken Çok Olunca Fiyatı 45 Bin TL'den 10 Bin TL'ye Düştü

GEÇEN YIL 45 BİN TL'YE SATILIYORDU

150 dönümlük alanda karpuz yetiştiren üretici Alper Kemeröz, geçen yıl dönüm başına 45 bin TL’ye satabildiği ürününü bu yıl dörtte bir fiyatına elden çıkardığını söyledi. Kemeröz, "Bu fiyata bile satabiliyorsak kendimizi şanslı sayıyoruz. En azından ürün tarlada kalmadı" diyerek durumu özetledi.