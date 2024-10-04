Çiftçinin Satamadığı Ürünü Belediye Aldı, Cips Olarak ABD'ye İhraç Ediliyor

"Balıkesir’de 7 bin 338 dekarlık bir alanda bamya üretiliyor. Bunun 3 bin 800 dekarlık kısmı ise Gömeç ilçemizde. Ürünümüz Sultaniye bamyası çok özeldir, şimdi onun coğrafi işaretini de alacağız. Araştırdık ve çiftçimiz bunu 70 TL’ye satamıyor. Pazarı araştırdık ve biz çiftçiden 90 TL’ye satın alıyoruz dedik. Çiftçimizin 70 liraya satamadığı bamyayı 90 liraya aldık ve şimdi biz bunu Amerika’ya İngiltere’ye satacağız diye söyledik."