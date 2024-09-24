Çiftçilerin Yeni Gözdesi Oldu! Beklenen Hasat Başladı, Verimi İki Kat Arttırıyor

Çiftçilerden Süreyya Kılıç, 20 dönümlük tarlasından yaklaşık 160 ton silajlık mısır beklediğini belirtti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün önerisiyle bu yıl silajlık mısır ektiklerini ve verimin oldukça yüksek olduğunu ifade eden Kılıç, "Başta endişelerimiz vardı, ancak sonuçlar bizi memnun etti. Tarlamızdan elde ettiğimiz silaj sayesinde hayvanlarımız kış aylarında da yeşil yem tüketiyor. Bu durum süt verimini de olumlu etkiliyor." dedi.

Kılıç, tarım ve hayvancılıkla uğraşanlara silajlık mısır ekimini tavsiye etti ve mısırın verimi artırdığına dikkat çekti.

Kaynak: AA