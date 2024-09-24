Çiftçilerin Yeni Gözdesi Oldu! Beklenen Hasat Başladı, Verimi İki Kat Arttırıyor
Kars'ın Selim ilçesinde bin dönümlük alanda ekilen silajlık mısırın hasadı başladı. Özellikle büyükbaş hayvancılıkta kaba yem ihtiyacını karşılayan silajlık mısır, çiftçiler arasında giderek daha popüler hale geliyor. Yoğun sağanak yağışlara rağmen hasadın başarılı bir şekilde devam ettiği bölgede, çiftçiler verimden oldukça memnun.
Kaynak: AA
Çiftçilerden Süreyya Kılıç, 20 dönümlük tarlasından yaklaşık 160 ton silajlık mısır beklediğini belirtti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün önerisiyle bu yıl silajlık mısır ektiklerini ve verimin oldukça yüksek olduğunu ifade eden Kılıç, "Başta endişelerimiz vardı, ancak sonuçlar bizi memnun etti. Tarlamızdan elde ettiğimiz silaj sayesinde hayvanlarımız kış aylarında da yeşil yem tüketiyor. Bu durum süt verimini de olumlu etkiliyor." dedi.
Kılıç, tarım ve hayvancılıkla uğraşanlara silajlık mısır ekimini tavsiye etti ve mısırın verimi artırdığına dikkat çekti.
Kaynak: AA