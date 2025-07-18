Çiftçiler Güneşi Değil, Geceyi Seçti: Gecenin Köründe Hasat Yapıyorlar, Tüm Türkiye'ye Satıyorlar

ARAÇLAR DA İŞÇİLER DE GECE DAHA RAHAT

Türkkan, gece biçiminin zorlukları olduğunu ancak gündüz risklerine göre daha güvenli bir yöntem sunduğunu belirterek, “Gece çalışmak kolay değil ama sıcak hava nedeniyle gündüzleri oldukça tedirgin oluyoruz. Özellikle biçerdöverlerin aşırı ısınması, yangın çıkma olasılığını artırıyor. Biz de bu yüzden iş makinelerimizin daha verimli çalıştığı gece saatlerini tercih ediyoruz” diye konuştu.