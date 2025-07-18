Çiftçiler Güneşi Değil, Geceyi Seçti: Gecenin Köründe Hasat Yapıyorlar, Tüm Türkiye'ye Satıyorlar
Buğday üretiminin yoğun olduğu Trakya’da çiftçiler, aşırı sıcaklar ve yangın riski nedeniyle gündüz yerine gece hasat yapıyor. Hem ekipmanlar daha az zorlanıyor hem de tehlike en aza indiriliyor.
Kaynak: AA
Türkiye’nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Trakya’da, buğday hasadı zorlu hava koşulları nedeniyle gece saatlerine kaydırıldı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan 40 dereceyi bulan sıcaklıklar ve tarım alanlarında artan yangın riskleri, çiftçileri gündüz mesaisinden uzaklaştırdı.
Yaklaşık 25 gün önce başlayan buğday hasadı halen devam ederken, biçerdöver operatörleri gün batımına yakın saatlerde tarlalara giriyor. Gece boyunca süren yoğun mesai, sabaha kadar devam ediyor.
GÜNDÜZ SICAĞI, YANGIN RİSKİ GETİRİYOR
Biçerdöver operatörü Bilal Türkkan, bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle gündüz çalışmanın oldukça riskli hale geldiğini söyledi. Özellikle bu yıl 40 dereceye ulaşan hava sıcaklıklarının, hem insan hem de makine sağlığı açısından tehlike oluşturduğunu vurgulayan Türkkan, “Gündüzleri yangın riski çok yüksek. Geceleri hem hava daha serin hem de ekipmanlarımız daha rahat çalışıyor. Bu nedenle biçimi gece yapmayı tercih ettik” dedi.
ARAÇLAR DA İŞÇİLER DE GECE DAHA RAHAT
Türkkan, gece biçiminin zorlukları olduğunu ancak gündüz risklerine göre daha güvenli bir yöntem sunduğunu belirterek, “Gece çalışmak kolay değil ama sıcak hava nedeniyle gündüzleri oldukça tedirgin oluyoruz. Özellikle biçerdöverlerin aşırı ısınması, yangın çıkma olasılığını artırıyor. Biz de bu yüzden iş makinelerimizin daha verimli çalıştığı gece saatlerini tercih ediyoruz” diye konuştu.
SEZON SONA YAKLAŞTI
Trakya’da buğday hasadının büyük bir bölümü tamamlanırken, elde edilen ürünler Toprak Mahsulleri Ofisi, özel depolar ya da tüccarlara satılıyor. Hasat sezonunun son günlerine yaklaşan çiftçiler, çalışmalarını kontrollü şekilde sürdürüyor.
“Gündüz çalışmak zorunda kaldığımızda su tankerlerini yanımızdan ayırmadık” diyen Türkkan, bu sayede şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.
Trakya'daki üreticiler, sıcak hava dalgaları ve yangın riskine karşı geliştirdikleri bu stratejiyle hem üretimi sürdürüyor hem de güvenlikten taviz vermiyor.