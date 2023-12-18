Çiftçiler dikkat, yönetmelik değişti: Son gün 2 Ocak 2024!

YÖNETMELİK DEĞİŞTİ

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını da belirten Kökçüoğlu, "Eskiden sadece tapusu olanlar, kontratı olanlar Çiftçi Kayıt Sistemi'ne girebiliyordu. Mülkiyet ve mirastan kaynaklı sorunlar sebebiyle kayıt yapamayan çiftçilerimizin tamamı ektiğini beyan edip bununla ilgili prosedürleri tamamlayacak ve bu araziler kayıt altına alındığı andan itibaren çiftçilerimiz artık desteklerden yararlanabilecekler. Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularımız 2 Ocak 2024 tarihinde mesai bitimine kadar devam edecek. Üreticilerimiz bu tarihten önce ilçe müdürlüklerimize başvuru yaparak kayıtlarını yaptırabilirler" diye konuştu.