CHP’li Yavuzyılmaz Açıkladı, Döviz Kuru Güncellendi, Hazine’nin Yükü Katlandı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen Osmangazi, Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri ile Avrasya Tüneli'ni işleten firmalara yapılan garanti ödemelerinin güncellenen döviz kuru üzerinden hesaplandığını duyurdu.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı "AK Parti’nin gözlerden kaçırmaya çalıştığı gerçekler - 16!" başlıklı paylaşımında, bu projelerdeki garanti ödemelerine ilişkin önemli detaylar paylaştı.

Açıklamasında, Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen köprü, tünel ve otoyollara yönelik kamu garantili ödemelerin güncellenmiş kur üzerinden hesaplandığını belirten Yavuzyılmaz, 1 Nisan 2025 itibarıyla geçerli olacak rakamları tek tek sıraladı:

Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyolları işleten şirketlere ödenen garanti tutarlarına güncel kur ayarlaması yapıldı.

1 Nisan 2025 itibarıyla Osmangazi Köprüsü’nde; geçen araç ücreti 795 TL olarak kalacak ancak Hazine'nin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 2.090 TL’ye çıkıyor. Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 1.295 TL’ye yükselecek.

Çanakkale Köprüsü’nde; geçen araç ücreti 795 TL olarak kalacak ancak Hazine'nin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 870 TL’ye çıkıyor. Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 75 TL’ye yükselecek.

Avrasya Tüneli’nde; geçen araç ücreti 225 TL olarak kalacak ancak Hazine'nin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 266 TL’ye çıkıyor. Hazinenin şirkete tünelden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 41 TL’ye yükselecek.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde; geçen araç ücreti 80 TL olarak kalacak ancak Hazine'nin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 228 TL’ye çıkıyor. Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 148 TL’ye yükselecek.

Ayrıca bu projelerde garanti edilen günlük araç geçiş sayıları tutturulamazsa, Hazine şirketlere tutturulamayan sayıdaki her araç için; Osmangazi Köprüsü’nde 2.090 TL, Çanakkale Köprüsü’nde için 870 TL, Avrasya Tüneli’nde 266 TL, YSS Köprüsü’nde 228 TL ödemek durumda."

Kaynak: Haber Merkezi