CHP'li Türker Ateş'ten kira tepkisi: "Konut kiraları son iki yılda dört kat arttı"

CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Türker Ateş, kira artışları ve 1 Temmuz’da sona erecek yüzde 25 sınırı uygulamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ateş, şunları kaydetti:

"İlgili düzenleme Haziran 2022’de yürürlüğe girdi, sonrasında bir yıl daha uzatıldı. Ancak konut kiraları, geçen zamanda yaklaşık dörde katlandı. Hükümetin başarısız ekonomi politikaları ile birlikte, barınma krizi geride bırakılmış değil ve tam gaz sürüyor.

“2022 MAYIS 716 İKEN 2024 MAYIS 2 BİN 761,6 SEVİYESİNE ULAŞTI”

Yüksek enflasyon ortamında böyle bir düzenleme, beklediğimiz gibi kağıt üstünde kaldı. Kiralardaki enflasyon oranı, mayıs ayları itibarıyla yıllık bazda 2022’de yüzde 20, 2023’te yüzde 71,4 ve bu yıl yüzde 125,1 oldu. Aynı dönemde konut kiraları dört kat arttı. TÜİK Gerçek Kira Endeksi, 2022 yılı Mayıs ayında 716 iken geçtiğimiz mayıs ayında 2 bin 761,6 seviyesine ulaştı. Daha önce kira artışları 12 aylık TÜFE artışı ile sınırlanıyordu. Son iki yıllık dönemde ise konut kiralarındaki artış yüzde 286 ile aynı dönemde TÜFE’de kaydedilen yüzde 145’lik artışı neredeyse katladı. Kira endeksi, Ekim 2023 tarihinden bu yana da TÜFE’nin üzerinde seyrediyor.

“YENİ SOSYAL KRİZ YARATILDI”

Kira zammında tavan uygulaması, fahiş fiyat artışlarının önüne geçemediği gibi uyuşmazlık ve tahliye davalarıyla yargıyı da kilitledi. Kiracı ile ev sahipleri arasında husumet tırmandı, artan anlaşmazlık ve yargıya intikal eden çok sayıda davayla yeni bir sosyal kriz de yaratıldı.

“HÜKÜMET YAN YOLLARA SAPIP OLDU-BİTTİYE GETİRDİ”

Hükümetin enflasyonla etkin mücadele yerine yan yollara sapıp yine bir oldu-bitti ile getirdiği kiraya zam sınırı düzenlemesinin sonuçları aslında ortada. Ancak bir süre önce uygulamanın kira enflasyonu açısından ve yargı tarafında ortaya çıkardığı sonuçlarına dair soru önergelerini yanıtlanması talebiyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a ilettik."

Kaynak: ANKA