CHP'li isim duyurdu! Köprü ve otoyol ücretlerine zam

Temmuz ayında köprü geçiş ücretlerine zam geleceğini duyuran CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yılın ilk 6 ayında geçiş garantili köprü ve otoyollar için 18 milyar 593 milyon lira ödendiğini söyledi.

Hazine’nin, yap-işlet-devret (YİD) projeleri olan Osmangazi, Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli’nde verilen garantiler nedeniyle sadece ilk 6 ay için işletmeci firmalara 18 milyar 593 milyon TL ödediğini belirten Yavuzyılmaz, "Temmuzda geçiş ücretleri zamlanacak. Yılın sonunda fatura artacak. Hazine bu projeler için bir önceki yıla göre 2 kat fazla ödenek ayırmak durumunda kalıyor" dedi.

İşte köprü ve otoyollara gelen zamlar...

Osmangazi Köprüsü: 1808 TL

Çanakkale Köprüsü: 740 TL

Yavuz SS Köprüsü: 180 TL

Avrasya Tüneli: 213 TL

Yavuzyılmaz, “Geçiş yapan her araç için fark ödemesi Osmangazi’de 1.409 TL, Çanakkale’de 321 TL, Yavuz Sultan Selim’de 131 TL ve Avrasya Tüneli’nde 101 TL olacak" dedi.