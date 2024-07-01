CHP'li isim duyurdu! Köprü ve otoyol ücretlerine zam

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, köprü ve otoyollarda bugünden itibaren geçerli olacak zamları açıkladı.

CHP'li isim duyurdu! Köprü ve otoyol ücretlerine zam

Temmuz ayında köprü geçiş ücretlerine zam geleceğini duyuran CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yılın ilk 6 ayında geçiş garantili köprü ve otoyollar için 18 milyar 593 milyon lira ödendiğini söyledi.

Hazine’nin, yap-işlet-devret (YİD) projeleri olan Osmangazi, Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli’nde verilen garantiler nedeniyle sadece ilk 6 ay için işletmeci firmalara 18 milyar 593 milyon TL ödediğini belirten Yavuzyılmaz, "Temmuzda geçiş ücretleri zamlanacak. Yılın sonunda fatura artacak. Hazine bu projeler için bir önceki yıla göre 2 kat fazla ödenek ayırmak durumunda kalıyor" dedi.

İşte köprü ve otoyollara gelen zamlar...

  • Osmangazi Köprüsü: 1808 TL
  • Çanakkale Köprüsü: 740 TL
  • Yavuz SS Köprüsü: 180 TL
  • Avrasya Tüneli: 213 TL

Yavuzyılmaz, “Geçiş yapan her araç için fark ödemesi Osmangazi’de 1.409 TL, Çanakkale’de 321 TL, Yavuz Sultan Selim’de 131 TL ve Avrasya Tüneli’nde 101 TL olacak" dedi.

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